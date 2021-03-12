Видео урагана в Новороссийске: сносило людей и крыши, сдувало машины

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Видео урагана в Новороссийске набирает популярность. Накануне в городе было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра здесь достигла 35 м/с. Такого удара стихии местные жители не видели несколько лет. Местные власти даже рекомендовали люди не покидать дома без необходимости.

Из-за урагана в городе в школах даже отменили занятия в первую смену в пятницу, 12 марта. Из-за метели дорога до учебных заведений была бы небезопасной.

Шквалистый ветер в Новороссийске сопровождается заморозками. Температура воздуха ночью здесь упала до минус восьми градусов. Из-за урагана и обледенения дорог машины превратились в неуправляемые груды металла. Они буквально скользили по улицам и выписали пируэты на зависть поклонникам дрифта.

Что уж говорить о людях! Они даже не могли перейти пешеходный переход. Ветер был такой силы, что местных жителей буквально сносило с ног. Чтобы перейти по переходу, они брались за руки и дружно шагали на другую половину улицы. Иначе был риск улететь под колеса ближайшей машины.

Сильный ветер сохранится в Новороссийске как минимум до середины пятницы, 12 марта. Из-за урагана в городе было объявлено штормовое предупреждение, а море получило «кровавый» окрас. Местные жители забили тревогу. Они подумали, что в воде случился разлив химических отходов или слив канализации.

- Специалисты Новороссийского учебного и научно-исследовательского морского биологического центра произвели отбор проб воды, имеющий красный окрас, – сказали «КП» – Кубань» в мэрии Новороссийска. – Было установлено наличие в воде большого количества фрагментов мелких макрофитов водорослей. Он развивается в Черном море. Его обилие в воде связано со штормовым предупреждением. Сильное волнение способствовало отделению части водорослей.

Из-за этого фрагменты макрофитов прибились к береговой линии. В естественных условиях они не обладает токсичными свойствами и не опасны для человека.