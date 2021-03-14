В Сочи начнут масштабную борьбу с насекомыми-вредителями

За последнее время только одна самшитовая огневка уничтожила почти 1900 гектаров реликтовых лесов. Фото: мэрия Сочи

Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, до на курорте до мая начнут масштабную борьбу с насекомыми-вредителями.

- За последние 10 лет на курорт завезли около 30 видов вредителей. Самшитовая огневка уничтожила почти 1900 гектаров реликтовых самшитовых лесов из существовавших 2342. Сейчас под угрозой каштан, пальмы, туи и дубы, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Но есть и проблемы с уничтожением вредителей. Дело в том, что на особо охраняемых территориях нельзя использовать химсредства. Кроме того, законом запрещено опрыскивать биологическими препаратами растения, использовать насекомых-хищников, которые могут пожирать вредителей. В Сочи таких территорий много. Поэтому глава Минприроды поручил дать разъяснения действующего природоохранного законодательства не позднее 19 марта. Чтобы на курорте как можно скорее приступили к уничтожению вредителей.

Все пальмы на курорте обработают. Фото: мэрия Сочи

- Объем и источники финансирования уже определены. На комплексную борьбу в Сочи направят 25 миллионов рублей, - сообщил Алексей Копайгородский. – А саму работу по уничтожению вредителей начнем не позднее мая, иначе мы потеряем еще год. Препараты и энтомофаги будем использовать не только на особо охраняемых природных территориях, но и в черте города.

Помогать обрабатывать частный сектор будут волонтеры.

А параллельно в Сочи идет второй этап реконструкции набережной реки Мацеста. Он завершится до конца марта.

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