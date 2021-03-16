Буренку вытянули из колодца спасатели. Фото: "Кубань-СПАС"

Корова провалилась в четырехметровый колодец в станице Спокойной Отрадненского района. Это случилось утром, 16 марта. Спасатели опубликовали видео спасения коровы из колодца на Кубани 16 марта 2021.

На кадрах – специалисты «Кубань-СПАС» вытаскивают рыжую буренку из колодца.

- Корова провалилась в колодец на территории частного дома, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС». - Животное упало в яму глубиной около четырех метров, так что вытащить его вручную у хозяев не было возможности. Они позвонили нашим специалистам.

Доставали корову при помощи трактора. Животное обвязали ремнями, которые трактором тянули из ямы.

Корову вытащили спасатели. Фото: "Кубань-СПАС"

- Владелец буренки принимал в спасоперации активное участие,- рассказали в «Кубань-СПАС». – Корова не пострадала, а лишь отделалась испугом.

Корову вытащили спасатели. Фото: "Кубань-СПАС"

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