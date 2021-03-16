Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

В Сочи спасенную от собак беременную косулю отпустили на волю. Животное вылечили, молодой самке дали набраться сил, УЗИ показало, что с малышом все в порядке.

Напомним, что раненое животное заметили в лесу жители Лазаревского района города-курорта. На место ЧП, в район поселка Солоники в оперативном порядке выехали сотрудники оперативной группы «Леопард».

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

- Прибыв на место, мы обнаружили беременную косулю. Животное было измождено и сильно напугано, задняя нога – в крови. Ее окружила свора собак, — рассказал руководитель опергруппы «Леопард» Артем Варельджян.

По его словам, если бы не вовремя подоспевшая помощь, собаки могли бы загрызть несчастное животное. На следующий день косулю успешно прооперировали в Лазаревской ветлечебнице.

По мнению специалистов, животное шло к морю, чтобы утолить солевую жажду. Косуля старалась преодолеть все преграды, но нарвалась на свору голодных беспризорных собак.

16 марта сотрудники опергруппы «Леопард» ФГБУ «Сочинский национальный парк» выпустили молодую самку на волю, в лес, в ее естественную среду обитания.

- С косулей сейчас все хорошо, рана затянулась, животное набралось сил. УЗИ показало, что ее малыш в полном порядке, - уточнил Артем Варельджян. - На прощание косуля остановилась и, как будто, поблагодарила нас, своих спасителей.

В Сочи сердобольные жители нередко спасают животных. Так, в сентябре 2020 года в Сочи спасли от гибели ежа-альбиноса.

Помните того милого ежика из советского мультфильма, у которого вместо иголок были кудряшки? В жизни тоже можно встретить необычный вид лесного жителя. Так, недавно сотрудница ЮРПСО МЧС России наткнулась на совершенно белого ежонка. Маленький комочек она обнаружила на своем придомовом участке в центре Сочи. Сначала девушка не поняла, кто же это под ногами. Присмотревшись, разглядела - ежик! И, похоже, он альбинос. А у них, как правило, слабая иммунная система, он не смог бы выжить в дикой природе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Чуть не загрызли": в Сочинском национальном парке спасли беременную косулю

Раненое животное заметили в лесу жители Лазаревского района города-курорта (читать далее)

Беременную косулю, которая едва унесла ноги от хищников, спасли экологи в Сочи

Раненую косулю на просеке Сочинского национального парка заметила семейная пара, гуляющая в этих местах. Животное истекало кровью. Похоже, косуля направлялась к морю, чтобы утолить солевую жажду, когда на нее напали хищники (продолжение)