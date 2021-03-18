«Хотел забронировать столик и остался без денег»: в чем смысл нового вида мошенничества в соцсетях

Фото: архив КП

Этот новый, вопиющий случай мошенничества произошел в Сочи. 27-летний житель Александр (имя изменено) через популярное приложение для знакомств нашел удивительной красоты девушку Дашу. Дело происходило на короткой рабочей неделе после 8 Марта. Очаровательная знакомая быстро перешла на «ты» и предложила продолжить переписку в мессенджере.

Даша назначила Александру романтическое свидание в кальянной в 21:00. Девушка сбросила ссылку на заведение, в котором молодой человек должен был забронировать столик. Он тогда и предположить не мог, что станет жертвой мошенничества.

Парень несколько раз пробовал забронировать стол онлайн, но приложение каждый раз выдавало ошибку. Молодой сочинец написал об этом своей новой знакомой, на что Даша посоветовала обратиться напрямую к менеджеру кальянной, телефон которого был указан на сайте.

Через мессенджер моментально пришел ответ. Менеджер отправил ссылку для бронирования столика, по которой перешел парень. В приложении указывалось, что для успешного проведения операции необходимо ввести данные банковской карты: номер и защитный трехзначный код. Сразу же у парня списались деньги – 2,5 тысячи рублей, а менеджер любезно уточнил, сколько будет гостей.

- Видите ли, вы забронировали столик на одного человека, - сказал сотрудник заведения. – Вам необходимо либо выбрать другой или же сделать возврат денежных средств.

Не подозревая о подвохе, парень выбрал второй вариант. Но, как оказалось, мошеннические операции продолжились. Пройдя по новой ссылке, полученной от менеджера, молодой человек повторил введение данных своей банковской карты. И снова со счета «улетела» та же сумма – 2,5 тысячи рублей. Менеджер извинился за ошибочную операцию и пообещал все быстро исправить, если парень пришлет ему скриншот личной страницы мобильного банка, якобы для того, чтобы убедиться: деньги списаны. Парень так и сделал, а в ответ получил новую ссылку для возврата всей суммы.

Он опять не увидел подвоха и снова ввел все данные карты. На этот раз со счета было списано более 11 тысяч рублей. На гневное обращение парня менеджер опять извинился, пообещал все уточнить и уладить недоразумение. Пройдя по новой ссылке, сочинец в очередной раз ввел банковские данные. Да, с карты списалась еще большая сумма – 21 тысяча рублей. А менеджер, не моргнув глазом, попросил скриншот личной страницы мобильного банка. Но парень отказался и написал о своих злоключениях Даше. Как вы уже догадались, девушка ему больше не отвечала.

Фото: архив КП

И тогда парень написал заявление в полицию о похищении с карты 37,5 тысяч рублей. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Направлен запрос в банк и кальянную.

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