Хорошо устроился: что стало с бывшим мэром Сочи Анатолием Пахомовым

Бывший глава Сочи Анатолий Пахомов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вот уже 1,5 года Сочи руководит Алексей Копайгородский, сменивший на этом посту Анатолия Пахомова. Пахомов возглавлял город-курорт десять лет.

В его адрес (как и у любого человека у власти) всегда было много критики. Особенно непросто пришлось в период подготовки к Олимпиаде. Чтобы построить спортивные объекты и создать всю необходимую инфраструктуру, которой горожане пользуются и по сей день, пришлось временно пожертвовать комфортом людей. Какая большая стройка без этого обходится? Тем не менее, в историю страны и Кубани Анатолий Пахомов вошел благодаря именно Олимпийским играм и труду, который с достоинством был проделан.

Но когда в 2019 году только заговорили о выборах, Пахомов сразу же сказал, что снова на пост претендовать не будет. И уступил дорогу - молодым!

- Иногда происходит привыкание к человеку, но в нашем деле такого быть не должно. Надо дать возможность и молодежи порулить, - делился с «Комсомолкой» тогда Анатолий Пахомов.

Слово свое Анатолий Пахомов сдержал - руководить курортом стал Алексей Копайгородский, которому сейчас 35 лет.

А после ухода Анатолия Пахомова появилось множество слухов. Кто говорил, что бывший мэр ушел в Москву, кто и вовсе отправлял его на пенсию. Сам Пахомов долгое время молчал. Он просто пропал с радаров и о нем не было ничего слышно. Сейчас на публике Анатолий Пахомов почти не появляется.

«КП» выяснила, куда делся экс-мэр Сочи. Он уже два года - исполнительный директор кубанского представительства нефтяной компании. И большую часть своего времени проводит в Краснодаре. В Сочи приезжает только по праздникам. Например, отмечал на курорте свой 60-летний юбилей. Это было осенью прошлого года. А недавно приехал на курорт на празднование 25-летия Городского Собрания. Анатолий Пахомов был среди почетных гостей. Ему вручили благодарность нынешнего главы Сочи за то, что он сделал для курорта.

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