Что произошло после матча Краснодар – Динамо

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Футболисты «Динамо» одержали волевую победу в матче 23-го тура чемпионата России против «Краснодара». Они были сильнее на выезде – 3:2. По ходу встречи бело-голубые уступали в счете 0:2, но за полчаса москвичи забили три мяча и вырвали победу.

Дублем в этом поединке отметился молодой нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Это его первые мячи в чемпионате России. Второй – и победный – гол форвард забил после спорного эпизода.

В борьбе он подтолкнул защитника «Краснодара» Вячеслава Литвинова, который ошибся и скинул мяч на ногу сопернику. Главный судья матча, Василий Казарцев, был вынужден смотреть эпизод с помощью системы видеопомощи (VAR), но не увидел нарушения.

- Шла передачу за спину защитникам. Я бежал наравне с игроком «Краснодара», но удачно выиграл борьбу, подхватил мяч и ударил спиной к воротам, – сказал после игры Тюкавин.

Еще один гол в ворота «Краснодара» забил Даниил Фомин. Он – воспитанник клубной академии «быков». После гола полузащитник сборной России обнялся с партнерами, но не стал отмечать взятие ворот.

- Хотелось быстрее поставить мяч на центр поля. Не думал, буду праздновать или нет. «Краснодар» многое вложил в меня. Поэтому я правильно поступил, что не стал праздновать гол, – признался Фомин.

Больше часа «Краснодар» играл вдесятером. На 18-й минуте вторую желтую карточку получил защитник «быков» Кайо. Этот эпизод стал ключевым в матче.

- Мы отлично начали первый тайм, контролировали игру. Но после удаления соперник включил активный прессинг. Во втором тайме нам пришлось очень тяжело. «Динамо» уже использовало свои моменты. Так все и закончилось, – сказал журналистам полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена, который открыл счет в этой встрече.

После победы над «быками» главный тренер «Динамо» Сандро Шварц говорил о характере команды. Столичный клуб – один из самых молодых коллективов в чемпионате России.

- Я бы отметил характер нашей юной команды. К сожалению, мы не так активно начали матч, как бы хотели этого. Мы создали многое моментов, могли забивать уже в первой половине. Второй тайм начали не так активно, как хотели. Но забили важные мячи и вырвали победу, – сказал немецкий специалист.

Во второй половине «Динамо» перешло на игру в три защитника. Этот решение Сандро Шварца стало ключевым в этой встрече. Так гости получили численное преимущество в атаке. Вместо четвертого защитника немецкий специалист выпустил нападающего.

- До удаления мы контролировали игру, забили мяч, играли остро. Пока мы перестраивались, соперник завладел инициативой. Мы показали много уважения ему. Мы отлично начали вторую половину, забили гол. У нас было движение. Но мы не удержали победный счет, – сказал после матча главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

После поражения от «Динамо» «быки» получили четыре дня отдыха. Из-за перерыва на матчи национальных сборных чемпионат России ушел на двухнедельную паузу. «Краснодар» сможет перевести двух. Поражение от «Динамо» стал пятым для «быков» в семи матчах в 2021 году.

- Спаррингов не планируем. У нас не так много футболистов. Заниматься будем на базе вместе с молодежной командой, – добавил Мусаев.

Также к тренировкам с основной командой приступил Матвей Сафонов. Вратарь сборной России и «Краснодара» не появлялся на поле с декабря прошлого года из-за травмы.

- Он уже тренируется. Мы надеемся, что во время паузы на матчи сборных он сыграет за вторую команду. Там посмотрим. Я думаю, ему нужно одна-две недели, чтобы набрать форму, – резюмировал Мусаев.

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