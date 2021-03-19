На Кубани 14-летний школьник втерся в доверие к слепому пенсионеру и ограбил его

Избежать наказания школьнику не удастся — ему придется ответить перед законом.

Подросток попал в поле зрения правоохранителей, когда к ним обратился 62-летний пенсионер. Со слов пожилого человека, у него плохое зрение. А в последние дни к нему наведывался инициативный школьник. Юноша активно помогал по хозяйству, втерся в доверие к мужчине. Сам-то он в квартире из-за слепоты порядок навести не может.

Вот только каждый раз после ухода подростка хозяин не мог нащупать ту или иную вещь. То, что лежало на столе - пропало. На полках - тоже. Заподозрив неладное, пенсионер обратился в полицию.

- 14-летний подросток подозревается в краже, - подтвердил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Он продолжает посещать занятия, но на данный момент находится под следствием. Ранее соцпедагог школы, в которой он учится, выезжала с ним на допрос.

Избежать наказания школьнику не удастся — ему придется ответить перед законом.

- С 14 лет уже наступает уголовная ответственность за преступления, в том числе и кражу. Его могут приговорить к обязательным работам в свободное от учебы время. В случае этого юноши не более двух часов в день, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» юрист Денис Васильев. - Кроме того, его могут обязать заплатить штраф, обязанность, к слову, зачастую перекладывается на родителей. Если речь идет о серьезной краже, то школьнику могут ограничить свободу. В воспитательную колонию, как правило, в первую судимость не отправляют.

Итоговое решение вынесет суд, если до него доведут дело.

Ранее сообщалось, что 14-летнего Ярослава Мельниченко посадили на 8 лет за убийство собственного отца летом 2010 года. Однако адвокаты уверяют - он это не совершал. Главным доказательством вины было лишь признание юноши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взял силой, несмотря на отказ: В Сочи 16-летний школьник надругался над 13-летней девочкой

О том, пьянствовали они или нет, сейчас выясняется. Однако в какой-то момент девятиклассник стал распускать руки. Девочке это не понравилось, о чем она дала понять, однако юноша не унимался (читайте далее)

Свой ли срок мотал? Школьник сел в тюрьму за убийство отца, а через 10 лет ему отменили приговор

Ярослав Мельниченко отсидел 5,5 лет в двух колониях: для детей и взрослых. А теперь выяснилось, что, может, и зря (подробнее)