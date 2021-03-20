УАЗ с семьей из пяти человек рухнул с переправы в реку в Краснодарском крае

Обстоятельства аварии уточняются.

Трагедия случилась днем в субботу, 20 марта, в Абинском районе Краснодарского края. Как стало известно, при переправе через реку перевернулась машина, в которой ехала семья из станицы Полтавской Красноармейского района. По некоторым данным, в салоне УАЗа ехали 45-летний мужчина, 35-летняя женщина, 61-летняя бабушка и двое маленьких детей.

- Они ехали в станицу Шапсугскую для отдыха на природе, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Около 14 часов семья на своем УАЗ переезжала через реку Адегой. В какой-то момент внедорожник перевернулся.

В момент, когда автомобиль стал опрокидываться, пожилая женщина успела выпрыгнуть и схватить вместе с собой еще одного ребенка - 17-летнюю внучку. Остальные члены семьи рухнули в обрыв.

На место выехала спасательная служба, скорая помощь и правоохранители.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Поступило сообщение о происшествии в районе станицы Шапсугская в районе улицы Лесной при переезде через реку Адегой перевернулся автомобиль, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На место направлены подразделения МЧС России. Всего привлекается от РСЧС 33 человека и 11 единиц техники, от МЧС России 17 человек и 5 единиц техники.

Как сообщают спасатели, машину удалось поднять. Крыша ее смята.

На месте трагедии найдены двое погбиших - муж и его супруга. Еще одно тело, их 10-летнего сына унесло течением. Спустя час поисков стало известно, что мальчик найден в реке - в 400 метрах от места трагедии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Следователи и прокуратура начали проверку после трагедии

- В настоящее время на месте продолжают работать следователь территориального следственного отдела и следователь-криминалист краевого управления СКР, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю. - Проводится осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На место также выезжал прокурор Абинского района Игорь Косолапов, надзорное ведомство организовало проверку. Ход и расследование трагического случая находится на контроле прокуратуры Краснодарского края.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тело 10-летнего мальчика, чья семья перевернулась на УАЗе в реку в Абинском районе, найдено

Его обнаружили в 400 метрах от места падения машины (читайте далее)

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