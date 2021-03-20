В Сочи женщина бросилась в ледяную воду, чтобы спасти кота

Женщина по имени Ольга стала народным героем. Фото: instagram.com/sochi__today

- Оля, аккуратнее иди! Каждый шаг прощупывай, - с заботой командует мужчина на берегу.

Тем временем грязную работу выполняет женщина. Она в резиновых сапогах осторожно шагает по ливневке к трубе. Но все это не ради развлечения. Настоящая спецоперация развернулась в центра Сочи. Там потребовалась помощь потерявшемуся коту.

Пушистый озорник решил искать приключения. Усатый каким-то образом забрался в сливной коллектор, а выбраться уже не смог. То ли испугался, то ли боялся лапы намочить, но в итоге в трубе он застрял.

Его жалобное мяуканье услышали прохожие. Они начали обсуждать, как бедолага угодил в плен и продумывать, чем ему можно помочь.

- Куда там звонить? 01? - причитали они.

Пока одни говорили, отважная женщина по имени Ольга действовала. Ради спасения хвостатого она спустилась в ледяную воду без гидрокостюма и высоких рыбацких сапогов.

Преодолев водное препятствие, женщина подошла влотную к трубе. Ольга видела кота, который сидел и испуганно смотрел на свою спасительницу. Кис-кис на него не подействовали - выбираться котофеич не хотел. Тогда неравнодушная кошатница погрузилась в канализационный сток.

Кот несколько раз скрывалcя из вида, уходя в горизонтальный канал, по которому протекал ручеек, но в итоге все же оказался в руках человека.

Пушистый беглец изрядно промок, пока сидел в плену. Дрожащего, замерзшего кота вытащили и посадили в переноску. В этом Ольге помог парень, который тоже оказался неравнодушен к животным. Четырехлапого трясло от холода, но его быстро согрели с помощью полотенец.

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