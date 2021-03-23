«Купаемся в грязи»: В Краснодаре вместо питьевой воды из крана течет вонючая бурая жижа

Скрин видео: @colontree

В Краснодаре вместо питьевой воды из крана течет вонючая бурая жижа. Жители краевой столицы выложили в сеть шокирующие фото из ванны и кухни. В соцсетях активно распространяют инструкция о том, как подать жалобу на плохую воду.

На кадрах: совершенно черная струя из крана, толстый слой осадка, который остается в ванной, после того, как спустили воду, забитые и сломанные фильтры.

- Как и обещал, жалобы я собрал и отправил, - пишет краснодарский блогер. - Никого ничего делать не заставляю, терпеть всю жизнь и пить грязь — личный выбор каждого. Я просто терпеть не собираюсь и добьюсь чистой воды в своём доме. Если у вас такая же точка зрения — присоединяйтесь, в профиле ссылка на инструкцию.

Он считает, что чем больше недовольных и требующих, тем меньше возможности это игнорировать.

Скрин видео: @colontree

Чувствуется, что для краснодарцев это особенно больная тема. Жительница дома по улице Тургенева поделилась видео, в котором просто попробовала процедить воду через хлопковый фильтр. В считанные минуты он наполнился темно-коричневым песком. И это в центре краевой столицы!

Краснодарцы делятся лайфхаком, который ставит под сомнения уровень цивилизации в городе. Чтобы купаться или мыть посуду, надо завязывать на кран марлю. Только ее надо менять буквально каждые пять минут – так быстро грязь забивает самодельный фильтр.

Скрин видео: @colontree

Деградация краснодарской воды произошла в последние десятилетия. Старожилы помнят, как краевой центр славился артезианской водой. Она была не только хрустально чистой, но имела особый сочный вкус. На такой воде, как говорили хозяйки, любой самый постный борщ получался лучше, чем на бульоне. А теперь – это грязная жижа, на которой не то, что готовить, но и купаться страшно.

Краснодарцам приходится «мыться болотом». Жители высказывают обоснованные претензии к водоснабжению Краснодара. По их словам, антилидер по загрязненности жидкости, которая течет из-под крана (водой, по свидетельству жителей, это назвать нельзя) – Юбилейный микрорайон.

«Комсомольская Правда» – Кубань» не смогла получить оперативный комментарий по данному вопросу. Просим считать данную публикацию официальным запросом.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре местные жители давно стали замечать, что с местной водой что-то не то. А когда приходит время смены фильтров, бывают в шоке от увиденного. На них жирный слой черно-коричневой грязи.

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