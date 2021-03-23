Как удалось найти 14-летнюю школьницу, пропавшую из торгового центра в Краснодаре

Девочку нашли лишь спустя ночь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной случай пропажи ребенка в Краснодаре встревожил взрослых. 14-летняя девочка пропала при загадочных обстоятельствах, когда гуляла в одном из торговых центров города. Домой она должна была вернуться вечером. Когда в назначенное время школьница не пришла, родители встревожились, набрали ее номер, но дозвониться не смогли.

Долго ждать мама девочки не стала и обратилась в полицию. Она написала заявление об исчезновении пятиклассницы.

- Сообщение поступило от матери пропавшей девочки 18 марта через два часа после пропажи дочери, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – Известно, что подросток на профилактическом учете в органах по делам несовершеннолетних не состояла. Ранее из дома самовольно не уходила, воспитывается девочка в полной семье.

На поиск ребенка организовали шесть поисковых групп. Специалисты искали ребенка не только в торговом центре, но и прочесывали местность рядом.

Разыскать девочку удалось лишь спустя ночь, к счастью, живой.

- Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних установили местонахождение девочки утром на следующий день. Ребенок находился в гостях у своей подруги, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. – В дальнейшем под расписку девочку передали родителям.

Напомним, искать внезапно исчезнувших мальчиков и девочек в Краснодарском крае полиции помогает одна из самых известных волонтерских организаций «Лиза Алерт». Добровольцы в любое время дня и ночи готовы выехать на местность и начать поиски. И, как правило, находят! Но число заявок, которое поступило волонтерам в феврале 2021 года, вызывает тревогу. Только за один месяц в «Лиза Алерт» поступило 15 сообщений с просьбой помочь отыскать ребенка.

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