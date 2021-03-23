Сотрудники Судебно-экспертной палаты РФ попытаются разгадать тайну массовой гибели птиц и рыбы на Черноморском побережье

Фото ВК Типичный Краснодар

Массовая гибель птиц и рыбы с конца февраля этого года отмечается на участке Черноморского побережья от Анапы до Туапсе. Особенно много найдено трупов птиц рядом с Новороссийском- более 800.

Экологи и ученые до сих пор затрудняются с ответом на вопросы о причинах этого явления. В трупах птиц и морских животных во время обследования болезнетворных бактерий не найдено.

Теперь причины подобного положения дел намерены исследовать сотрудники Судебно-экспертной палаты России. Специалисты ведомства приступят к работе уже в ближайшие дни.

Фото ВК Типичный Краснодар

- К нам обратилась инициативная группа экологов и активных граждан с просьбой провести исследование и по возможности установить причины феномена, связанного с гибелью фауны в Черноморском регионе. Силами Краснодарского краевого отделения СЭП РФ мы будем проводить комплекс мероприятий и исследований с целью установить обстоятельства гибели объектов фауны", - рассказал председатель краевого отделения СЭП РФ Павла Ткаченко.

Как ранее сообщала «Комсомолка»,с начала года сотни случаев гибели птиц и рыбы наблюдали жители Новороссийска, Анапы и Геленджика.

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