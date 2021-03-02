Берег моря в Новороссийске усыпан мертвыми птицами. Стихийное кладбище сильно напугало жителей, которые прогуливались по пляжу.- Тушек много, не одна и не две. Мы насчитали порядка 15-20 вдоль побережья. Выглядит это страшно, но больше пугает неизвестность - от чего это случилось и опасно ли это для нас, для людей? - бьют тревогу горожане в соцсетях.Опасения жителей понятны - пока холодно, на море никто не плавает. Но на Кубань тепло приходит быстро, не за горами купальный сезон.Версий, с чем может быть связан массовый падеж, у новороссийцев масса. Одни предположили, что виной тому один из терминалов города-героя, который недавно оштрафовали за загрязнение моря. Предприятия выбрасывало в воду отходы производства и потребления. За загрязнение природы суд даже оштрафовал терминал на один миллион рублей.Некоторые новороссийцы связывают массовую гибель птиц с ЧП, которое случилось в Керченском проливе. 19 февраля турецкое судно подало сигнал бедствия из-за отравления моряков на борту. Позже выяснилось, что на корабле был опасный груз, который, якобы, отравил воду. Но эти слухи уже неоднократно опровергли и спасатели, и глава Темрюкского района Федор Бабенков.- Никаких повреждений судно не имеет, утечки не было, угрозы ни для населения, ни для акватории произошедшее не представляет, - заверил глава муниципалитета.И уж тем более опасности нет для Новороссийска, который находится в нескольких сотнях километров от места, где стоит турецкий сухогруз.ЗВОНОК В ВЕТУПРАВЛЕНИЕВ отделе экологической безопасности Новороссийска сказали, что обращений от жителей не получали. Случаев разлива нефтепродуктов ранее не регистрировалось.Однако в Ветуправлении Краснодарского края сообщили, что организовали расследование после того, как жители Новороссийска придали ситуацию огласке.- По данным предварительного осмотра трупов птиц специалистами государственной ветеринарной службы признаков карантинных и особо опасных заболеваний не выявлено, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве. – При этом отмечено, что трупы птиц сильно истощены.Как объясняют специалисты, после осмотра были отобраны пробы диагностического материала. Материал направлен в Кропоткинскую краевую ветеринарную лабораторию, где будут проведены исследования.КОММЕНТАРИЙ ЭКОЛОГА- В основном, гибнет чомга, более известная в народе, как большая поганка. Есть среди тушек — дикие утки и чайки. От чего это происходит, должны сказать эксперты после исследования проб, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - Если это какое-то отравление, то, безусловно, это может влиять и на людей. Если речь идет о заболевании, например, птичьем гриппе, то это тоже опасно для жителей.Однако эколог не исключает, что птицы массово умирают от голода. В этом году зима была снежной, морозной. Много пернатых скопилось на Черноморском побережье, где были подходящие погодные условия.- А в море из-за загрязнения в последнее время очень мало рыбы. Так что, возможно, птицы могли погибнуть от бескормицы, - добавляет Вениамин Голубитченко.А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙЭколог объяснил, что прибило к берегу дикого пляжа НовороссийскаМеталлическую конструкцию вынесло на сушу после сильного шторма, который обрушился на город-герой из-за пришедшего циклона (подробнее)Эколог рассказал, с чем связана массовая гибель птиц на побережье Черного моряЖители Анапы, Геленджика и Джубги делятся ужасными снимками с пляжей - на берегу десятки мертвых чаек (читайте далее)Массовая гибель животных на Кубани: около базы отдыха обнаружили целое кладбищеВ Успенском районе зафиксировали массовую гибель животных. На поле около базы отдыха в хуторе Украинском обнаружили целое кладбище. Пернатые здесь гибнут целыми стаями (читайте далее)