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Общество25 марта 2021 15:29

«Заметил дым у соседей»: Житель Краснодара спас из огня пожилую семейную пару

Герой признался, что не испытывал страх, переживая за жизнь одиноких стариков
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото из архива Александра Чернуха

Житель Краснодара Александр Чернуха спас на пожаре двух человек - семью Арсентьевых. Случай, который едва не закончился трагедией, произошел 27 февраля на улице Вишневой в поселке Дружелюбный, что в СНТ «Юбилейное»

- Я собирался рано утром уезжать до матери, когда заметил дым у соседей, - вспоминает герой. - Я, не задумываясь ни на минуту, сразу же побежал к ним.

Примчавшись к полыхающему дому, парень быстро разбудил пожилых людей, помог одеться и максимально оперативно вывел на улицу. В это же время жена Александра уже звонила в пожарную охрану.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали, что сообщение о возгорании диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 05:39. Незамедлительно на место были направлены подразделения МЧС России.

- До прибытия пожарных, я пытался самостоятельно потушить огонь, - рассказал Александр Чернуха. - Но не получалось - пожар распространялся очень стремительно.

Прибыв на место, огнеборцы увидели, что горит хозяйственная постройка, навес и автомобиль. Они сразу же приступили к тушению. В 06:16 сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание на площади 80 квадратных метров, в 06:38 ликвидировать открытое горение, а в 06:59 - полностью потушить огонь. На месте работали 24 человека личного состава и 6 единиц техники.

- Это мой первый пожар и надеюсь, что последний, - улыбнулся Александр.

По его словам, весь день семья Арсентьевых провела у них дома. Вечером же они смогли уехать в город на свою квартиру.

- Страшно было бы, если б погибли люди, - ответил герой на вопрос, было ли ему страшно.

Сам Александр Чернуха не считает свой поступок героическим. Говорит, что если каждый будет помогать, то жизнь наладится повсеместно. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю о спасении на пожаре двух людей узнали из письма благодарности жительницы поселка Веры Кибалка.

- Прошу наградить Александра Чернуха за спасение 27 февраля 2021 года двух одиноких престарелых инвалидов Арсеньевых при пожаре на улице Вишневая. Своими силами Саша пытался до приезда МЧС бороться с пожаром. Приютил стариков у себя дома, - написала она.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что в Краснодарском крае сотрудник МЧС спас женщину на пожаре. Это произошло в станице Каневской. На улице Некрасова загорелся дом.

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