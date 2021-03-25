«Формула любви для павлина»: В Сочи начались брачные танцы экзотических птиц

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

В сочинском парке «Дендрарий» в этом году необычно рано начались брачные танцы павлинов. Они гордо распускают веера своего пышного оперения, пытаясь привлечь к себе самок. И хотя обычно это происходит в середине апреля, в этом году увидеть удивительные павлиньи пляски можно на месяц раньше.

- Гон у павлинов начинается в апреле, когда среднесуточная температура устанавливается выше плюс 15 градусов, и это просто удивительно, что сейчас, когда еще холодно, они такактивны, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» специалист по уходу за животными парка «Дендрарий» ФГБУ «Сочинский национальный парк» Ольга Рагулина.

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

Она обратила внимание, что во время брачного сезона самцы распускают свое оперение и, повернувшись к самкам спиной, начинают энергично трясти всем телом. Перья надхвостья павлина, длиной метр-полтора, украшены на концах «глазами». Этот главный аксессуар показывает самкам, кто из кавалеров привлекательнее.

- Доказано, что самки — крайне привередливы. Наибольшим успехом у них пользуются кавалеры с неким средним значением «роскошности» хвоста, у которых число глазчатых узоров составляет от 165 до 170 рисунков, - уточнила Ольга Рагулина.

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

Кроме этого, раскрытое оперение служит самцам павлинов инфразвуковым передатчиком. При наблюдении за птицами можно увидеть, что по развернутому оперению периодически проходит дрожь. Люди-зрители в этот момент улавливает легкий шелест.

Так птицы передают друг другу сигналы при помощи инфразвука, который возникает от вибрации перьев. Это частота ниже 20 Гц. Когда павлин исполняет брачный танец, он меняет угол наклона перьев и трясет хвостом, чтобы передать самке сигнал и уловить ее ответ. Таким же образом происходит и диалог между двумя соперниками.

Гон у павлинов парка ещё не вошел в активную фазу. Пока что самцы лишь обхаживают самок, исполняя свои брачные танцы и посылая им сигналы. Продлится брачный период до самого сентября, после чего специалисты ожидают значительное пополнение. В кладке у павлинов обычно присутствует от 4 до 10 яиц.

Павлин — символ «Дендрария». Раскидистые перья с его надхвостья украшают центральный вход. Традиция разводить этих птиц в «Дендрарии» сохранилась со времён Сергея Худекова, основателя парка. Сегодня в парке живут 18 павлинов, из которых 13 — это самцы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре на дереве несколько дней сидит павлин. Экзотическую птицу заметили на улице 40-лет Победы.

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