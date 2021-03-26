Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 26 марта 2021: в Краснодаре открыли шестой выездной пункт вакцинации от COVID-19

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 26 марта 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает идти на спад. По последним данным, в регионе 119 зараженных. Среди них: семеро детей до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 41,6 тысяч человек. Однако в крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.

- Сейчас 67 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 2255 человека в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 734,7.

В Краснодаре открылся шестой выездной пункт вакцинации от COVID-19. Он начал работу в горбольнице №2 на улице Тихорецкой. В медицинском учреждении обратили внимание, что на прививку не нужно заранее записываться. Достаточно паспорта, страхового медицинского полиса и СНИЛСа.

В выездном пункте установлено холодильное оборудование, есть регистратура, кабинет врача, прививочная и комната отдыха. В первый день работы нового пункта заветный укол здесь сделали 30 человек.

Напомним, что всего в регионе работают восемь выездной прививочных пунктов. Шесть – в краевом центре, два – в Сочи и Новороссийске. В них уже прошли вакцинацию более 21 тыс. жителей Кубани.

- Выездные пункты работают без выходных с 10:00 до 17:00. Прививку делают абсолютно бесплатно, - обратили внимание в министерстве здравоохранения региона.

Для жителей отдаленных поселений работают 24 передвижных медицинских комплекса, которые были закуплены в 2020 году по нацпроекту «Здравоохранение».

В Краснодарском крае в рамках массовой вакцинации прививки сделали более 177 тыс. кубанцев.

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