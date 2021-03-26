На Кубани трое бывших оперативников угрозыска получили реальные сроки за избиение подозреваемых в угоне

Фото Краснодарского краевого суда

В Белореченске перед судом предстали трое бывших оперативников угрозыска местного ОМВД. Как следует из материалов суда, в феврале 2019 года полицейские по подозрению в угоне автомобиля задержали двоих молодых людей.

Юноши, как оказалось впоследствии, не были причастны к преступлению, и в угоне не признавались. Тогда оперативники в служебном кабинете начали угрожать им, а затем и избивать, пытаясь получить признание любой ценой. Вину их жертвы так и не признали, а вместо этого обратились с заявлениями в СК по региону.

Фото Краснодарского краевого суда

В ходе следствия изложенные ими в заявлении факты подтвердились, и полицейских привлекли к уголовной ответственности по части 3 стать 286 УК РФ за превышение должностных полномочий с применением насилия.

В судебном заседании бывшие оперативники свою вину так и не признали.

- Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года каждому с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти на срок 2 года. Отбывать наказание осужденным предстоит в колонии общего режима, они взяты под стражу в зале суда,- сообщает СУ СК по краю.

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