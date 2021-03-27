«Билет по QR-коду»: Подробности запуска морского такси в Сочи

Фото: sochi.ru.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала подробности запуска морского такси в Сочи. Этапы запуска нового вида транспорта на курорте обсудили на рабочем совещании в мэрии, которое провел глава Сочи Алексей Копайгородский.

Тестовые рейсы морского такси запустят в мае текущего года. Его маршрут соединит поселок Лазаревское, центр Сочи и порт Имеретинский. Сейчас ведется сборка судов-«таксомоторов». Уже готовы основания будущих катеров, получены двигатели и комплектующее оборудование. Корпус одной лодки уже собран.

Фото: sochi.ru.

Началась разработка современной системы бронирования и продажи билетов. Они будут поступать на реализацию через онлайн-сервис. Кроме того, билеты можно будет приобрести в кассах морского вокзала или на борту судна перед отплытием. Купить проездной документ и посмотреть расписания судов морского такси можно будет при помощи QR-кода. Его разместят на специальных рекламных модулях, которые планируется установить в торговых центрах и на улицах Сочи.

Фото: sochi.ru.

– Запуск морского такси – это долгожданный и многообещающий проект для нашего города. В случае его успешной реализации будет проработан вопрос увеличения числа перевозчиков, – отметил глава Сочи Алексей Копайгородский. - При этом главной задачей для нас является сохранение требований к безопасности, комфорту, а также доступности для пассажиров.

Фото: sochi.ru.

Одновременно обсудили на рабочем совещании и перспективы развития яхтенного туризма на курорте.

– Данное направление способствует развитию целого ряда инфраструктурных проектов и города в целом, – считает директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

Потенциал города для развития этого направления высок, но требует развития необходимой инфраструктуры: яхтенных марин и стоянок, заправочных станций, ремонтных баз, а также реконструкции и возведения новых причалов.

В ближайшее время по поручению мэра будут подготовлены конкретные предложения по развитию яхтинга в Сочи. За основу решено взять опыт других стран, где уже развит этот вид туризма.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в городе-курорте появится морское такси. Водные пассажирские перевозки поможет организовать инвестор.

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