Ливни с градом и первой грозой обрушились 28 марта на Краснодарский край

Ливни с градом ожидаются в крае в течение дня. Фото: yandex.ru/pogoda

Первые грозы пришли на Кубань не просто с легким дождичком, а с ливнями и градом. 28 марта ледяные осадки выпали в пригородах Краснодара, а также в некоторых районах края. Фотографиями с горстями выпавшего града в руках жители региона тут же делились в соцсетях.

- У нас ужас что творилось, аж страшно! Черные тучи быстро затянули небо, стало пасмурно, как ночью. Потом пошел ливень с мелким градом. При этом в сопровождении ярких вспышек молнии и грома, - рассказывают в соцсетях жители края.

Фото: krd_tipich_ru

Непогода разбушевалась в Северском, Динском, Кореновском, Выселковском, Тихорецком, Кавказском и других районах края. На побережье ливни прошлись по населенным пунктам Сочи и Туапсинскому району.

По данным на 15:00 28 марта циклон смещается на восток края в сторону Армавира. Дождь в регионе продолжит лить до конца суток. Также небольшие осадки возможны 29 и 30 марта.

- 29 и 30 марта временами ожидается дождь. Воздух днем прогреется до 12 градусов тепла. Ночные температуры будут держаться на отметках 5-6 градусов со знаком плюс, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что краснодарские синоптики рассказали, когда в город придет весна. По прогнозу, в первой декаде апреля температура воздуха значительно повысится.

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