В Геленджике нашли старинный погреб с вековыми бочками для вина

Фото: instagram.com/gelnovosti

На Тонком мысе случайно обнаружили старинный винный погреб. Хранилище оказалось не пустым, а с вековыми бочками, в которых когда-то хранился «напиток богов».

- Хранилище обнаружили при сносе ветхого здания. Владельцы участка поняли, что наткнулись не на простой подвал. Для его исследования пригласили историков, - рассказала директор Геленджикского историко-краеведческого музея Елена Асеева.

Фото: instagram.com/gelnovosti

После изучения помещений эксперты выяснили, что на этом месте в начале прошлого века была винодельня. Подвал и бочки принадлежали земскому деятелю Николаю Карышеву.

- Виновладелец Карышев упоминается в путеводителе москвича от 1914 года, - добавили музейщики.

Фото: instagram.com/gelnovosti

Специалисты в то же время предположили, что погреб использовался и в советский период. Но бочки для вина были изготовлены больше сотни лет назад.

- В данном погребе два помещения. На стенах есть достаточно современная штукатурка. Но кладка каменная. Строение принадлежит началу 20-го века, - делятся специалисты.

Фото: instagram.com/gelnovosti

Известно, что бункер в длину достигает 49 метров. Предполагается, что в свое время он целиком был заставлен вином. Специалисты планируют дальше проводить исследования на этом месте, чтобы узнать больше подробностей из истории этого места.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Тамани найден неразграбленный семейный склеп V века нашей эры. Все расположенные в склепе погребения остались нетронутыми.

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