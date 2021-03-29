«Звонили родным и детям, сказать, что любим их»: Пассажирка Boeing-737 рассказала о последних минутах перед аварийной посадкой в Краснодаре

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Напомним, вечером 28 марта аэропорт Краснодар получил экстренный сигнал от воздушного судна, летевшего из Москвы. Экипаж самолета сообщил о неисправности закрылков. Воздушная гавань экстренно стала готовиться к аварийной посадке лайнера со 149 пассажирами на борту.

У всех, кто находился в небе, в минуты перед посадкой жизнь пролетала перед глазами. Одна из пассажирок Boeing-737 рассказала, что перед полетом вселенная будто подавала знаки.

- Все изначально начиналось неблагополучно. Мы прошли паспортный контроль, нас подвезли к самолету, но не выпустили. Развернули автобус в аэропорт, рейс задержался с вылетом на час. А перед приземлением в Краснодаре нам сообщили, что самолёт готовится к аварийной посадке. Сначала мы подумали, что это шутка, - поделилась Мария в соцсетях.

По словам девушки, самолёт около часа кружил над городом, предположительно, чтобы выжечь топливо. В это время все звонили и писали родным и детям, сказать, что любят их.

- За себя все время долгого ожидания посадки я думала только о детях. Молилась, чтобы все было хорошо. Дозвонилась мужу и сказала: «Береги детей, я вас очень люблю!», - добавила пассажирка злополучного рейса.

К счастью, посадка прошла благополучно. Когда лайнер коснулся земли, все стали хлопать, не сдерживая эмоций, некоторые плакали.

Ранее «Комсомолка» публиковала видео аварийной посадки самолета Boeing-737 в Краснодаре 28 марта. Кадры из салона перед приземлением опубликовали в соцсетях.

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