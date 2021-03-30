«Пускали по карточкам»: В Анапе правоохранители накрыли кафе-бар и скрутили наркоманов

Скрин видео: @omvd_anapa

В Анапе правоохранители накрыли кафе-бар Chili Peppers и скрутили наркоманов. Кроме того, в ходе проверки была изъята алкогольная продукция, которую в заведении продавали без разрешительных документов.

В сомнительный бар ночью полицейские нагрянули вместе с сотрудниками Росгвардии. Как оказалось, заведение работало нелегально.

- Вход в кафе-бар был ограничен, посетители могли туда попасть только по специальным карточкам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе отдела МВД России по Анапе

Представитель пресс-службы обратил внимание, что на момент проведения проверки никаких документов, подтверждающих законность деятельности заведения предъявлено не было. Кроме того, отсутствовало и разрешение на реализацию крепкой алкогольной продукции.

- В ходе осмотра правоохранители обнаружили и изъяли из незаконного оборота более 140 бутылок алкогольной продукции, - уточнили в пресс-службе.

В баре на момент проверки находились девять человек, в том числе 1 сотрудник заведения, который подтвердил, что продавал алкоголь посетителям.

С места проведения операции два человека с признаками наркотического опьянения были доставлены в наркологическое отделение Анапской городской больницы.

- По итогам проведения проверки по всем выявленным нарушениям законодательства будет принято процессуальное решение, - заключил представитель пресс-службы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Анапе опечатали караоке-бар «Чердак». Специалисты департамента потребительской сферы Краснодарского края во время совместного рейда с полицией выявили нарушение режима повышенной готовности. Заведение работало после полуночи.

- Это уже не первое нарушение. Неделю назад в ходе рейда караоке-бар также работал после 00:00 часов, - уточняется на официальной странице департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края в Instagram.

В итоге принято решение приостановить деятельность заведения.

Рейды по соблюдению режима повышенной готовности проходят по всей Кубани. В ночь на 14 ноября сотрудники департамента потребительской сферы региона выписали штраф владельцу караоке-бара "Главная сцена" в Краснодаре.

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