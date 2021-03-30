«Отравились угарным газом»: На Кубани пятеро детей доставлены в больницу

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В Краснодарском крае пятеро детей отравились угарным газом. ЧП произошло в станице Переясловской Брюховецкого района. Пострадавшим от 4 до 15 лет.

Дети были доставлены в местную больницу. Как сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в лечебном учреждении, их состояние удовлетворительное.

Следователи выясняют обстоятельства госпитализации несовершеннолетних.

- По имеющейся оперативной информации накануне отец семейства установил в доме газовый котёл, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре в одном из домов садоводческого товарищества «Хуторок-2» обнаружили тела 58-летнего мужчины и 45-летней женщины. Трагедия произошла на улице Южной.

Утром в гости к паре зашел сосед, но хозяева дома были мертвы, в помещении стоял резкий запах газа. Прибывшие на место следователи не нашли следов насильственной смерти. Уже известно, что дом отапливался с помощью газового баллона и горелки.

В кубанской станице угарным газом отравились четверо малолетних детей. Самой младшей из девочек всего годик.

Где были во время ЧП родители несовершеннолетних, сейчас устанавливают правоохранители. Что касается причины пожара, то ей, по предварительной версии, могла стать неисправность телевизора. Когда бытовая техника начала тлеть, в комнате находилось четверо малолетних детей – девочки в возрасте от годика до пяти лет.

По информации регионального МЧС, происшествие приключилось на улице Стахановской в станице Ивановской. Площадь возгорания составила 9 квадратных метров.

Напомним, нынешнее ЧП на Кубани, в котором от огня и угарного газа страдают крохи далеко не первое. В октябре 2015-го, безалаберность взрослых унесла жизни семерых детей.

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