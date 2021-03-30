Стало известно, почему возле дюн на анапском пляже работает техника

В Анапе за песчаные пляжи развернулась настоящая война между бизнесом и властью. Первые хотят всячески заработать на “золотой” земле, а вторые - сохранить уникальную территорию. Местные активисты, увидев спецтехнику, которая разравнивает песок и завозит различные бетонные конструкции, тут же заподозрили, что готовится очередной захват дюн. Никаких опознавательных знаков или табличек о том, что здесь планируется, нет.

http://www.kp.ru/share/i/4/2116414/big.jpg

Что же там появится?

Экологи и активисты могут выдохнуть. Мэрия Анапы заверила, что на данном участке на Пионерском проспекте будет новый пляж.

- Кроме зон отдыха с комфортабельными шезлонгами, столиками и зонтиками, на нем будут предусмотрены детские площадки, турники, санузлы, душевые, питьевые фонтаны, озеленение с автополивом, зона для пляжного волейбола, массажные кабинки, буфет, помещения для ячеек хранения личных вещей, медицинский пункт и многое другое, - рассказала начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации администрации Анапы Ольга Родина. - Открытие пляжа запланировано на май.

Фото: www.anapa-official.ru

Будет платным?

В мэрии города-курорта также заявили, что новая территория будет открыта для всех отдыхающих, заборов там не планируется. А что до дополнительных услуг, например, душевых, буфета, камер хранения, то плата за них вполне ожидаема.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Поселок Кепша ушел под воду: в Сочи сотрудники МЧС спасали пострадавших (читайте далее)

На месяц раньше обычного: в Сочи готовят центральные пляжи к курортному сезону (читайте далее)