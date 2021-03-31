Без срока давности: в Краснодаре осудили пенсионера за двойное убийство, совершенное 28 лет назад

Фото Светланы Маковеевой

Это уголовное дело было возбуждено еще 28 лет назад - 25 марта 1993 года. Но только сейчас в нем поставили точку.

Тогда в поселке Пашковский в Краснодаре произошло разбойное нападение с двойным убийством супружеской пары, проживавшей на улице Пушкина.

Глубокой ночью, местный житель по фамилии Шкура с двумя подельниками пробрались в частный дом и хладнокровно зарезали хозяев - мужа с женой. На телах жертв были обнаружены десятки ножевых ранений.

Валерий Шкура Фото СУ СК по краю

Расправившись с супругами, бандиты стали искать ценности в доме. В общей сложности им удалось вынести золотые ювелирные изделия, наручные часы, телевизор, видеомагнитофон и видеокамеру, а также почти 5 миллионов рублей. По тем временам это были огромные деньги. Похищенное имущество злодеи разделили и распорядились им по своему усмотрению.

Несмотря на то, что имена нападавших были установлены еще в 1993 году, и они были сразу объявлены в федеральный розыск, главаря банды - Валерия Шкуру, удалось задержать лишь спустя 26 лет - в декабре 2019 года в Подмосковье. Его подельники до сих пор в бегах.

Фото Светланы Маковеевой

Расследование уголовного дела осуществлял 1-ый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Краснодарскому краю.

На суде выступили свидетели обвинения.

- Шкура признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п «а,з,н» ст. 102 УК РСФСР ("Умышленное убийство двух или более лиц, из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц"). Вопрос о применении сроков давности к убийце, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом, - прокомментировали в Краснодарско

Фото Светланы Маковеевой

- В отношении Шкуры суд не нашел оснований для освобождения его от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима, - говорится в сообщении Краснодарского краевого суда.

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