Евгений Первышов до осени продолжит работать на посту главы Краснодара

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Мэр Краснодара Евгений Первышов до осени продолжит работать на посту главы краевого центра. Точнее - до Единого дня голосования в сентябре.

- Евгений Первышов будет баллотироваться в Госдуму, но продолжит работать на посту главы Краснодара до Единого дня голосования в сентябре, - пояснил вице-мэр Антон Смертин.

По его словам, на время предвыборной кампании глава города уйдет в отпуск - как это и было в прошлом году во время выборов депутатов городской Думы.

- От себя могу сказать, что это самый открытый и настроенный на диалог мэр за всю историю нашего города. И точно так же он выстраивает работу всей администрации. У нас даже оперативные штабы по коронавирусу шли в прямом эфире, - отметил Антон Смертин.

Он обратил внимание, что Евгению Первышову удалось много сделать для краснодарцев. Он действительно любит город и знает его проблемы. И совершенно точно не будет просто отсиживаться в кресле депутата Госдумы.

- Принял решение баллотироваться на пост депутата Государственной Думы. Сегодня заручился в этом вопросе поддержкой Вениамина Ивановича, - отметил Евгений Первышов.

Напомним, что мэр Краснодара Евгений Первышов уходит в депутаты Госдумы РФ. Но прежде чем это озвучить официально, он обратился к губернатору Кубани за поддержкой. Вениамин Кондратьев его инициативу баллотироваться в народный парламент поддержал.

- Краснодар - быстро растущий город, но с этим ростом связаны и проблемы, - сказал мэр краевого центра. - Вы помните мои неоднократные обращения о необходимости выделения из федерального бюджета средств на решение самых важных экологических проблем. С момента образования Краснодара этот вопрос не решался. У города нет очистных сооружений, которые очищают стоки перед выпуском в реку Кубань. И это уже проблема не одного Краснодара, а всех близлежащих муниципалитетов, потому что Кубань - река регионального значения.

Он напомнил о задачах, которые стоят по транспортной инфраструктуре, о вопросах, связанных с недоработкой некоторых нормативов в области градостроительства - их необходимо устранить для реализации Генплана.

- Решение задач, которые ставят жители города, нельзя откладывать. Краснодару необходима федеральная поддержка. Уверен, что в качестве депутата Госдумы смогу помочь городу, - заключил Евгений Первышов. - Я не прощаюсь. До осени продолжу работать на посту главы Краснодара. Надеюсь, вы меня поддержите на предстоящих выборах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что кроме Евгения Первышова зарегистрирован кандидатом на предварительное голосование ЕР и директор Краснодарского филиала медиахолдинга "Комсомольская правда" Дмитрий Михеев.

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