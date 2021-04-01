Компания Уилла Смита создаст анимационные шоу для 7-летней миллионерше из Краснодара

Фото: instagram.com/likenastya

Настя Радзинскя из Краснодара – популярный блогер. Только за прошлый год она заработала свыше 18 млн. долларов. Благодаря этому девочка вошла в десятку самых оплачиваемых Youtube-блогеров мира.

Каждый день на социальные сети Насти подписываются сотни тысяч людей. Сейчас за ее жизнью следят свыше 200 млн. человек. Ее видео посмотрели свыше 40 млрд. раз.

Фото: instagram.com/likenastya

Уже несколько лет девочка живет в США. Вместе с родителями она переехала в Штаты из России. Сейчас Настя снимает ролики для Tik-Tik. У Радзинской более 4 миллионов подписчиков.

Основной площадкой для россиянки является Youtube. Здесь у нее более 70 миллионов подписчиков. Ролики на канале Like Nastya выходят три раза в неделю на семи языках. Благодаря этому они собирают миллионы просмотров.

Фото: instagram.com/likenastya

Удивительно, но Youtube стал панацеей для девочки. После рождения врачи заподозрили у малютки ДПЦ и огорошили родителей. Они были убеждены, что ребенок не сможет ходить и говорить.

Но папа и мама Насти бросили вызов болезни, а доктора рекомендовали терапию: работу на камеру. Так малютка обзавелась каналом на Youtube. Благодаря ему она поддерживала связь с окружающим миром. Со временем признаки болезни исчезли.

Фото: instagram.com/likenastya

Отметим, что первые видео на Youtube-канале не пользовались высоким спросом. Их смотрели тысячи, но не миллионы девочек. Тогда мама Насти, Анна, приняла решение развивать актерские навыки дочери. Так на канале появились игровые ролики. Они уже собирали сотни тысяч просмотров.

Сейчас Насте семь лет, а она уже долларовый миллионер. Самый низкий ценник на нативную рекламу на канале Радзинской составлял 10 000 долларов. Себестоимость ролика варьировалась от 1000 до 2000 долларов. Также у девочки есть рекламные контракты.

Фото: instagram.com/likenastya

Контракт с компанией Уилла Смита – новый вызов для девочки. Westbrook Studios займется созданием анимационных шоу Насти. Они будут рассчитаны на детей дошкольного возраста.

- Мы счастливы работать с Настей. Мы поможем ей принести еще больше радости детям и семьям на всем земном шаре, — говорят в компании.

Фото: instagram.com/likenastya

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