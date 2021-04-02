19-летний студент нашел способ избавить комбайнеров от грязной работы

Фото: Михаил Васильченко

Международный фестиваль «От Винта!» – главное событие в научно-техническом мире в России. Ежегодно он собирает сотни молодых разработчиков со всей страны.

С 2021 года форум переехал в Краснодаре. Хотя впервые он прошел еще в 2005-м. На фестивале представляют проекты в области инноваций и разработок.

19-летний Александр Скрипник из Майкопа на форум приехал впервые. Но его стенд – один из самых заметных на выставке. Оба дня, что шел фестиваль, парень рассказывал о своем приборе – роботе для осмотра днища комбайнов и крупногабаритной техники.

Фото: Михаил Васильченко

- Идея создания пришла, когда я работал слесарем. Во время снега и дождя лезть под комбайн совсем не хотелось. Слякоть, грязь – ужас. Я и подумал: а что если сделать прибор, который сделает эту работу за меня? – задается вопросом студент.

От идеи до создания проекта прошло два года. Завершать прибор парень не спешил, делал на совесть.

- Кубань, Адыгея – аграрные края. Я понимал, что этот прибор придется людям по душе, – добавляет юноша.

Фишка устройства – камера с большим углом обзора. Она позволяет увидеть даже малейшие проблемы с техникой. Например, утечку масла. Запись с камеры сразу передаются на мобильник, планшет или ноутбук – что есть под рукой и способно работать по вай-фай.

- Частая поломка – перелом гидравлического шланга. Он только случился, а ты уже знаешь. Здесь важно время. Все управляется дистанционно. Одна камера выводит изображение сразу, вторая записывает и передает картинку с недосягаемых глазу мест, – добавляет Скрипник.

На машине установлены сразу две солнечные батареи. Они сделаны на случай, если устройство сядет в поле, а запасных аккумуляторов не будет под рукой.

- Устройство еще не закончено: нужно улучшать проходимость и уменьшать дорожный просвет. Мы хотели посадить его на гусеницы, но не нашли подходящих. Если бы уменьшили колеса, он бы лег на пузо. Но мы еще надеемся найти гусеницы, – добавляет Александр.

Фото: Михаил Васильченко

Стоимость устройства получилась символической – всего 15 тысяч рублей. Сюда вошли все комплектующие и сразу две камеры. Также небольшим получился вес машины – всего 15 кг. Ее способен унести даже подросток.

- Единственный аналог – палка с зеркалом, которую засовывают под комбайн и смотрят. Но мы еще не закончили. Хотим улучшить камеры, повысить проходимость. Тогда будем патентовать, – резюмирует студент.

Робот уже прошел первые тесты. Пока только в тепличных условиях – в мастерской. Уже скоро машину опробуют в поле. Тогда вопрос о серийном производстве станет открытым.

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