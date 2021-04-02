Краснодар, которого нет: город-сад не стоял в душных пробках и утопал в цветах

Кинотеатр-самолет. Фото: myekaterinodar.ru

Любопытно, что десятилетия технологического развития и небывалых строек в Краснодаре вызывают у горожан, оказывается, только сожаления. Публикации в "Комсомолке" статьи "Забытый Краснодар: таким город уже мало кто помнит" получила небывалое количество откликов.

"Статья вернула в детство. Мне жаль"

"Грустно терять дорогие места, но власти с этим не считаются город стал большим базаром - ни проехать ни пройти".

Вид на парк "Солнечный остров". Фото: myekaterinodar.ru

"В Краснодаре на Солнечном острове были бассейны для детей и взрослых. У школьников там проходили уроки физкультуры, секции по плаванию были бесплатными, и в жаркий летний день можно было отдохнуть на пляжах реки Кубань".

"Мы жили на Дубинке. Я помню и автогородок, сын старший очень любил там кататься, и все остальное. И мы будучи студентами, по ночам играли весной команда на команду в казаки -разбойники. Бегали беспрепятственно от драмтеатра до стадиона Кубань. Было безопасно и светло. И на Карасунах ещё можно было спокойно гулять с колясками. Жаль,того Краснодара больше нет..."

"А мне очень нравятся в Краснодаре мусорки с вензелями Екатерины, с короной. Заслужила царица. Да и памятник так себе".

Многие жители города вспоминают парк аттракционов в Чистяковской (Первомайской) роще. Фото: myekaterinodar.ru

"Спасибо автору за статью про наш когда Краснодар, который в народе называли "маленький Париж"! Очень скучаем по тебе, ты стал другим...и жаль, не вернуться уже в то время..."

Парк 40 лет Октября. Фото: myekaterinodar.ru

"А в Частяковской роще (Первомайский парк) стоял тоже самолёт и в нем также показывали мультфильмы, а ещё там же была самая большая и высокая горка из металла,а зимой казалось вся детвора города приходила к цирку и катались с горки".

Старая Кубань. Фото: myekaterinodar.ru

"Господи, как же я люблю тот Краснодар!!!"

"Еще была железная дорога не месте вещевого рынка".

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Забытый Краснодар: таким город уже мало кто помнит

На месте огромного цветника сейчас не менее огромное здание, а вместо сквера Аллеи Космонавтов - суд [фото]

КСТАТИ

Кто обокрал памятник Екатерины в Краснодаре?

Краснодарцы очень гордятся тем, что удалось воссоздать заново и вернуть на свое место памятник Екатерине II, и всяк, кто приезжает в краевой центр впервые, обязательно придет полюбоваться на творение великого кубанского скульптора Александра Аполлонова - гостеприимные горожане непременно посоветуют зайти в Екатерининский сквер, где установлена скульптура императрицы (продолжение)