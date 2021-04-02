Парень, показавший зад на памятнике казакам, попросил госзащиту

Фото: Алексей Аванесян

Эта история началась еще 23 января 2021 года. Тогда во время несанкционированной акции краснодарец Владимир Егоров забрался на пятник казакам-первопроходцам в столице Кубани и оголил ягодицы.

Участники шествия перформанс молодого человека не оценили: они освистали хулигана. Парня сняли с паматника и доставили в отделение полиции, где он извинился за свое поведение.

– Я очень раскаиваюсь, что поддался влиянию толпы. В тот момент я не осознавал, что это памятник и мои действия могут оценить как акт неуважения к казакам, – заявил мужчина. – Со мной здесь нормально обращаются в полиции, никто не заставляет меня извиняться насильно.

Также не оценил перформанс Владимира Егорова судья. За организацию митинга парня арестовали на десять суток.

Сразу после инцидента с официальным заявлением выступило Кубанское казачье войско.

- Мы уверены, для всех здравомыслящих людей теперь очевидны последствия таких «прогулок» и уровень культуры участников. Произошедшее – акт вандализма, надругательство над одним из главных для казаков и всех жителей Краснодарского края мемориалом, – было сказано в заявлении ККВ.

Владимир вышел на свободу спустя десять дней, 3 февраля. Но теперь его судят снова.

Против Владимира Егорова возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». В четверг, 1 апреля, парню было совсем не до веселья. В Краснодаре прошло первое заседание по его делу. иск подало Кубанское казачье войско. А обвинение просит для Егорова 2,5 года лишения свободы.

Во время слушаний подсудимый попросил суд обеспечить его и семью государственной защитой. По словам парня, в социальных сетях ему регулярно поступают угрозы от неизвестных людей. Однако судья отказал в ходатайстве, не усмотрев угрозы для жизни Владимира.

- Следующее заседание пройдет 22-го апреля. Не знаю, будет ли оно последним. Но вероятно есть. Не хочу говорить, как все идет сейчас, чтобы не навредить себе. Но как минимум еще 22 дня я буду на свободе, – сказал после заседания Егоров

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