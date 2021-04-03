10-градусная вода-не преграда: в Сочи туристки решили открыть купальный сезон в ледяном море

Фото ВК Типичный Сочи

3 апреля на пляже в Имеретинке в Сочи две отважные девушки решили искупаться в море. Это чрезвычайно смелый поступок- температура морской воды у берегов курорта сейчас не превышает вполне зимних 10 градусов.

Это в свою очередь, не дает прогреться и воздуху- в Сочи сегодня всего +11 и пасмурно.

Тем не менее, туристки все-таки решились зайти в воду. По всей видимости, полностью окунаться они поначалу не планировали, но у моря на сей счет были свои планы, и прибойной волной их обдало с ног до головы. После этого купальщицы сдались и резво выбежали на берег.

Между тем, подобные купания, очень популярные в Сочи у туристов из северных регионов, весьма опасны.

- Купание в холодной воде опасно даже для очень здорового человека. Резкая смена температуры может вызвать спазм сосудов, может оторваться тромб, случиться сердечный приступ или возникнуть судороги,- отметил кардиолог Валерий Хайруллин.

Пользователи соцсетей все же по достоинству оценили смелость девушек. Многие высказывают в комментариях даже экзотические предположения.

- Это они, наверное, про новые цены на жилье в Сочи узнали, решили прийти в себя,- пишут пользователи.

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