Упитанный край: на Кубани больше всего детей в стране страдают ожирением

После 18 лет количество полных людей увеличивается почти в десять раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае больше всего проживает детей и подростков, страдающих ожирением. Регион резко вырвался в лидеры, годом ранее Кубань не входила даже в пятерку этого рейтинга. Тогда первые строчки занимали Питер, Москва и Ростов. Согласно новым данным, столица по этому показателю переместилась на пятое место, а Кубань – на первое.

- Наибольшее количество случаев ожирения у детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет оказалось в Краснодарском крае. Здесь насчитывается 14 637 тучных ребятишек. Немного меньше в Санкт-Петербурге и Ростовской области, 14 035 и 13 829 человек соответственно, - следует из данных опубликованных Росстатом.

Инфографика от ridus.ru

Ситуация со статистикой по самым тучным подросткам в возрасте от 15 до 17 лет сложилась аналогичная. В числе лидеров Санкт-Петербурге, Краснодарский край и Ростовская область.

Также известно, что подростки реже страдают ожирением, чем дети до 15 лет. А вот после 18 лет количество полных людей увеличивается почти в десять раз. Это связывают с неправильным питанием, многие в этом возрасте уезжают на учебу и меняют свой рацион.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Кубань вошла в число регионов с наибольшим демографическим приростом. Край стал третьим в рейтинге по росту численности населения.

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