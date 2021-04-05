Краснодарский край вошел в тройку лидеров по приросту населения

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубань вошла в число регионов с наибольшим демографическим приростом. Край стал третьим в рейтинге по росту численности населения.

- Два года общий прирост численности населения наблюдался в 21 российском регионе, - говорится в сообщении Росстата.

Если смотреть статистику по количественному приросту, то больше всего население выросло в Московской области - на 206,9 тысячи человек и в Москве - на 148,8 тысячи человек, а также Краснодарском крае - на 83,7 тысячи человек.

Также прирост за счет миграционного притока зафиксирован в Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Калининградской области, Севастополе, Республике Адыгея.

А в процентном соотношении на Кубани прирост составил 1,4%. По этому показателю регион находится на 14 строчке. Лидером стал Севастополь - 16,8%, за ним следуют Ингушетия, Ленинградская область и Чечня.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Краснодар стал самым комфортным для проживания городом России.

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