Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 апреля 2021: более 224 тысяч жителей Кубани привились от COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская Правда» – «Кубань» следит за заболеваемостью коронавирусом в Краснодарском крае. За последние сутки положительный тест на ковид получили 107 человек.

Эпидемиологи отмечают небольшие качели, которые наблюдаются на Кубани уже вторую неделю. Количество новых случаев то уменьшается на пять человек, то увеличивается на шесть. Но поводов для беспокойства нет. Уже вторую неделю подряд количество новых случаев заражения не превышает 109 – это почти в два раза меньше, чем было еще три месяца назад.

На помощь жителям Кубани пришла массовая вакцинация. Сейчас в районах Краснодарского края работают около 150 пунктов, где можно привиться от опасной инфекции. Сейчас вакцину получили 224,6 тысяч жителей Кубани.

– Мы делаем акцент на людях старше 60 лет. На сегодня привито более 120 тыс. человек из этой категории – 53,5%. Это один из лучших показателей в стране, – говорит вице-губернатор по социальной политике Анна Минькова.

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