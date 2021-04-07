В Сочи самолет ветром сдуло с курса на посадочную полосу

Скриншот с видео

Сильные порывы ветра не дали с первого раза приземлиться самолету авиакомпании S7 в аэропорту Сочи 6 апреля. Видео опасной ситуации сняли с земли и опубликовали в сети.

- Самолет авиакомпании S7 при сильном боковом ветре промахивается мимо взлетно-посадочной полосы аэропорта в Адлере и уходит на второй круг. Ситуация опасная, кадры выразительные, пилотам респект, - подписал кадры автор ролика.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что со второй попытки посадка прошла успешно.

- Погодные условия в Сочи 6 апреля были сложные. Порывы ветра до 18 метров секунду. Рейс S7 ушел на второй круг в связи с нестабилизированным заходом на посадку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что метеослужбы предупреждали об усилении ветра на курорте 6 и 7 апреля. Сложная обстановка в районе аэропорта сохраняется и сегодня, 7 апреля.

- В Сочи в ближайшие сутки ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, юго-западный. Местами порывы составят 14-19 метров в секунду, - сообщили "КП" -Кубань" в пресс-службе администрации города-курорта. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями. При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам "101" или "112".

Это не первая ситуация в Сочи из-за ветра. Ранее "Комсомолка" сообщала, что люди дико кричали, а лайнер прыгал как лягушка - воздушное судно удалось посадить только с третьей попытки, и не совсем удачно.

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