Четыре человека пострадали в ДТП с машиной «скорой» на Кубани

Фото: КП - Кубань

Жесткая авария с участием машины скорой помощи случилась в Тимашевске. Здесь легковушка не уступила дорогу машине со спецсигналами.

- Скорая неслась в больницу. Говорят, внутри был человек с инсультом. Все шло на секунды, – говорят очевидцы аварии. – Водитель легковушки то ли отвлекся, то ли не обратил внимание на то, что скорая несется.

Фото: КП - Кубань

Удар был такой силы, что карета скорой помощи опрокинулась на крышу. Серьезно пострадала и легковушка. У «десятки» полностью смяло переднюю часть. После столкновения левое колесо авто буквально вмялось в моторный отсек.

По предварительной информации, водитель «десятки» отделался ушибами и ссадинами. Куда серьезнее пострадали люди в карте скорой помощи. Там находились водитель, фельдшер, больная с инсультом и ее сопровождающая.

- Слышали, что водитель жаловался на сильную головную боль, фельдшер – на спину, – говорят очевидцы.

По предварительной информации, больная и сопровождающая отделались ссадинами и ушибами. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

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