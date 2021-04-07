Новая набережная, дороги и остановки: Евгений Первышов рассказал, как изменится жизнь в Краснодаре

Евгений Первышов

Уже осенью 2021 года Краснодар получит нового градоначальника. Евгений Первышов засобирался в Госдуму. Баллотироваться туда действующий мэр будет уже в сентябре. Уже известно, что избираться он будет по одномандатному избирательному округу №46. Главной задачей Евгения Первышова в Госдуме будет продвижение интересов жителей Краснодара и края. Однако назвать имя своего преемника мэр отказался, но добавил, что это не известный бизнесмен Сергей Галицкий.

- Сергей Галицкий - не политик. Он сам не раз ставил точку в этом вопросе. Он бизнесмен, почетный гражданин Краснодара, меценат. Очень много для города делает. И не раз говорил, что политическую карьеру делать не собирается, – заявил Евгений Первышов на пресс-конференции с ведущими СМИ Краснодара.

О ЕДИНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Перед уходом в Госдуму мэр Краснодара намерен завершить сразу несколько крупных проектов. Один из них – единая набережная. Она раскинется от Рождественского парка до Тургеневского моста.

- Мы займемся укреплением берега на участке. Проект содержит 13 этапов. И он уже сдан и защищен в экспертизе, пройден отбор. В этой части мы получили поддержку губернатора Краснодарского края, – сказал Первышов.

Единая набережная вдоль реки Кубань в Краснодаре появится через пять лет

Старт работ по укреплению берега намечен уже на этот год. Мы определяемся с компанией, которая займется благоустройством. Его нужно выполнить на высшем уровне. Чтобы набережная стала украшением города. Мы готовим конкурсную документацию.

На полную реализацию проекта уйдет от 3,5 до 4 лет.

О РЕМОНТЕ ДОРОГ

Еще одна важная тема для горожан – ремонт дороги на улице Черкасской. На неделе стало известно, что работы на этом участке могут стать круглосуточными.

Ремонт на улице Черкасской. Фото: Александр Райко/мэрия Краснодара

- Нет, договариваться о круглосуточном ремонте с жителями мы не будем. Наверное, информация была искажена. Я говорил о ночных работах — допустим, подвозе каких-то инертных материалов или материалов в целом. Это не очень сильно будет мешать отдыху горожан, которые проживают на улице Черкасской, – объяснил Первышов.

Это означает, что люди не услышат рева отбойных молотков и экскаваторов после 22:00.

Сам же ремонт улицы Черкасской планируют завершить в конце августа.

Ремонт на улице Черкасской. Фото: Александр Райко/мэрия Краснодара

О КРИТИКЕ

Рассказал Первышов и о критике в свой адрес. Ему ведь в упрек ставили комплексное развитие городских территорий. 23 марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев с инспекцией посетил несколько строящихся жилых домов, которые возводили с нарушением комплексного освоения территорий.

- Давайте в целом поговорим на тему критики. Мы больше 400 га земли вернули в муниципалитет. Это больше 300 земельных участков. Около 60 земельных участков нам передали строительные компании – ни при одном мэре не передавали таким образом земельные участки. Может, меня критиковали за то, что мы зачистили почти весь город от нестационарных торговых объектов? Убрали их с улиц, сегодня город задышал свободно, – парировал Первышов.

Также мэр города отметил, что не слышал критики из-за роста числа зеленых зон: парков и аллей.

- Есть критика со стороны жителей в части транспортной логистики и нагрузки. Но тоже в этой части со стороны администрации края критики нет, потому что все резервы, которые есть — и муниципальные, и краевые, и федеральные — в полном объёме реализуются в муниципалитете. То есть мы работаем в рамках тех возможностей и лимитов, которые нам доводятся. Создаем ту инфраструктуру, которую необходимо в Краснодаре развивать, – добавил Евгений Первышов.

О ГЕНПЛАНЕ ГОРОДА

Чтобы улучшить базу, городу нужны дополнительные источники финансирования.

- Мы видим, что на протяжении четырёх лет идёт серьезная «ломка» в сфере строительства. Начиная от снятия с рассмотрения Генерального плана, который ранее предлагался, до разработки нового. Причем принимали в нем активное участие все без исключения: и жители, и общественные организации, и депутаты, и администрация города, – добавил глава.

По словам Евгения Первышова, для проработки генерального плана Краснодара, мэрия сознательно отказалась от услуг местных организаций, которые были бы связаны с городом или краем.

- Это ведущий питерский вуз, который подошел к работе ответственно, – добавил мэр.

Из-за нового генплана неминуемы структурные изменения. Они уже коснулись прежних строительных нормативов, а также проектов планировок.

- Я считаю, что это некое послание. Послание ко мне и к сотрудникам действующей администрации Краснодара, к сотрудникам краевой администрации, которые курируют эту отрасль и в большей степени к нашим строителям. Потому что тем канонам, которые существовали 5–10 лет назад, город не должен развиваться, – добавил мэр.

Сейчас Краснодар полностью отказался от точечной застройки, осталась только комплексная.

- Она оставляет вопросы, потому что часть проектов планировок была разработана по старым нормативам. И мы выходим на отмену, – объясняет мэр.

О БОЛЬШОЙ СТРОЙКЕ

За четыре года в Краснодаре возвели 12 школ. Еще четыре учебных учреждения появятся в краевом центре к сентябрю.

- Если кто-то сможет назвать другого руководителя, при котором за пять лет было построено 16 школ и больше 20 детских садов — назовите. Сегодня в стадии строительства еще 9 школ и 6 садиков, большое количество земельных участков зарезервировано, по многим из них уже проектируют социальные объекты, – добавил мэр. - У нас стала достаточно стабильной экономическая ситуация. В 2016 году у нас финансовая ситуация была такова, что 13,5 млрд руб. составлял бюджет Краснодара в целом, его доходная часть - 9 млрд — это были банковские кредиты, 1,5 млрд — обслуживание этих банковских кредитов, то есть это ежегодный платеж, который мы должны были платить. Почти 4 млрд руб. — кредиторская задолженность, которая не была обеспечена лимитами вообще, то есть долги превышали бюджет города Краснодара. Сегодня мы в долговой ситуации остались на прежнем уровне — порядка 8,5 млрд руб. у нас кредитных обязательств, 3,2 млрд руб. государственных. Обеспечение своего долга уже обходится нам не в 1,5 млрд руб., а порядка 400 млн руб. Это абсолютно приемлемые, хорошие цифры, - сообщил Евгений Первышов.

ОБ ОБЛИГАЦИЯХ

- В прошлом году мы выпустили муниципальные облигации, это был первый опыт такой, - сказал мэр. - Все эти деньги пошли исключительно на инфраструктурные проекты. Доходная часть существенно выросла. То есть собственные доходы мы прогнозируем порядка 17,5 млрд руб., может и выше. А общий бюджет, я рассчитываю, достигнет показателей 38 млрд руб.

О СЕННОМ РЫНКЕ

- Мы очистили этот пережиток прошлого — Скобяной рынок. Убрали все, что было там незаконно размещено, - объяснил Евгений Первышов. - Я встречался со всеми владельцами законных объектов. К ним никаких вопросов нет. Мы проверили все правоустанавливающие документы и сейчас находимся в стадии обсуждения. Большая часть территории принадлежит муниципалитету, но ряд капитальных объектов - на праве собственности физическим и юридическим лицам. Здесь нужно искать компромисс. Я думаю, что мы его найдем.

Нет речи ни о каком строительстве на этом месте торгового комплекса в его обычном понимании. Но можно организовать такой городской пересадочный пункт — по сути дела, депо, потому что очень много маршрутов общественного транспорта стекается именно в этом месте, возле Сенного рынка. И когда они на улицах Калинина, Буденного и Октябрьской стоят, то создаются пробки. Поэтому мы хотим провести такую реконструкцию, которая была бы удобна и водителям, и пассажирам, и владельцам бизнеса, который располагается на территории бывшего Скобяного рынка. Предприниматели сохранили бы эти площади, но видоизменили бы саму конструкцию этого пересадочного пункта. Все приходят к выводу, что в этом будет определенная польза для муниципалитета. Мы уберем излишний общественный транспорт, который скапливается в районе Сенного рынка — отстаивается, ждет свой график, заведем его на пересадочный пункт. И пассажирам было бы комфортно. Они бы, ожидая свой автобус, могли тут же купить какие-то товары, сесть на нужный транспорт и поехать дальше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодаре создадут службу по содержанию и эксплуатации гидротехнических сооружений

В краевом центре последнее время большое внимание уделяется Карасунским озерам. Чтобы город мог навести вокруг них порядок, земли изымаются в собственность муниципалитета. Сейчас эта работа находится на стадии завершения (продолжение)

В Краснодаре 8 апреля на маршрут 2Е выйдет новый современный автобус

В Краснодаре на маршрут 2Е в ближайшие дни выйдет новый современный автобус МАЗ-303. Такого в городе еще не было (продолжение)