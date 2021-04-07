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Происшествия7 апреля 2021 20:55

Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 5-летней девочки после ужина в Тимашевске

Вся семья попала в больницу с сильнейшим пищевым отравлением, но спасти ребенка врачам не удалось
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль расследование уголовного дела о гибели 5-летней девочки в Тимашевске. Напомним, трагедия произошла в конце ноября 2020 года. Обычный ужин на кухне для Ольги, Владимира и двух маленьких дочек закончился госпитализацией. Состояние всех домочадцев было крайне тяжелым, интоксикация серьезнейшая. И если взрослых, а также 6-летнюю девочку вытянули, то самого маленького члена семьи спасти не удалось…

Бабушка погибшей в беседе с «КП» - Кубань» рассказала, что всей семье стало плохо из-за плавленого сыра, купленного в местном магазине. Хотя по цвету и запаху продукт был нормальным, никаких подозрений во всяком случае у взрослых не вызвал.

Семья предполагает, что отравилась сыром, который купила в магазине у дома.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

Экспертиза же показала, что в некоторых продуктах, приобретенных в одном из магазинов и изъятых из квартиры семьи, обнаружили стафилококк и кишечную палочку. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- Кроме того, родители погибшего ребенка пожаловались, что до сих пор не установлена точная причина смерти дочери, - говорят в СК России.

От чего конкретно скончалась малышка, семья до сих пор не знает.

Александр Бастрыкин поручил сотрудникам территориального следственного органа проверить доводы родителей.

- К работе подключился Судебно-экспертный центр СК, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Следственного комитета России.

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