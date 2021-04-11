Самолет, запросивший посадку из-за разгерметизации кабины, благополучно сел в Сочи

Фото: flightradar24.com

Самолет авиакомпании Azur Air вылетел из Сочи в Санкт-Петербург в 20:35. Через несколько минут экипаж сообщил о возможной разгерметизации кабины. Пилоты приняли решение развернуть лайнер и вернуться в аэропорт города-курорта. На борту находились 190 пассажиров. Ситуацию подтвердили в пресс-службе аэропорта.

Больше часа самолет кружил над морем, предварительно для того, чтобы выжечь топливо для более безопасной посадки. За это время к воздушной гавани стянули все экстренные службы. В 22:30 в аэропорту сообщили о благополучной посадке лайнера.

- Рейс Azur Air, экипаж которого после взлета по маршруту Сочи-Пулково сообщил о разгерметизации кабины, благополучно приземлился в 22:24. Все службы были приведены в состояние повышенной готовности. Сейчас воздушное судно установлено на стоянку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Никто из пассажиров и экипажа во время аварийной посадки не пострадал. Самолет осмотрят специалисты, и только после экспертизы примут решение, что дальше делать с лайнером. Если технически с самолетом будет все хорошо, то пассажиров отправят в Питер на этом же борту. Вопрос обещают решить в течение часа.

Напомним, что в конце марта была подобная ситуация в Краснодаре. Воздушная гавань экстренно стала готовиться к аварийной посадке лайнера из-за неисправности закрылков, на борту находились 149 пассажиров. Тогда посадка также прошла благополучно.

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Кадры из салона перед приземлением опубликовали в соцсетях (читайте далее)