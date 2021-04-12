В Адыгее чиновника выгнали с работы за то, что разбил нос попросившемуся на прием жителю

Фото: кадр из видео.

Заместителя главы администрации поселка Яблоновского по вопросам ЖКХ и благоустройства Руслана Ачмиза выгнали с работы. Об этом сообщили в поселковой мэрии. Кадровое решение связано со скандалом, непосредственным участником которого и стал чиновник. Все случилось в стенах администрации, куда не первый месяц пытался попасть местный житель. У него были вопросы, касающиеся родного поселка, в частности, мужчина хотел узнать, почему срываются сроки некоторых проектов, а сами объекты после завершения работ имеют недоработки.

Увы, задать вопрос в спокойной обстановке в кабинете у замглавы жителю поселка не удалось. Он просто не мог застать его на рабочем месте. Поговорить, правда, недолго, удалось в коридоре. С первых минут было понятно - чиновник явно не настроен объясняться, о чем он и заявил человеку, который снимал происходящее на камеру.

- У вас устное обращение, не письменное, я не обязан перед вами тут распинаться. Пишите заявления, - отвечает сотрудник администрации.

Раздосадованный житель поселка мириться с таким положением не стал и попробовал снова пробиться к чиновнику после обеда. Он вошел в кабинет, но едва задал вопрос, как на его пути появился заместитель главы. Со словами «Выйдите пожалуйста!» он толкнул самого человека, а потом попытался выставить жителя из кабинета. Мужчина попытался остаться, но тут же получил удар. Громкий звук раздался прямо во время съемки, которую вел житель Яблоновского.

Этот ролик в итоге мужчина загрузил в соцсети, чтобы придать огласке вопиющий случай. Из здания администрации житель вышел с разбитым носом и не решенным вопросом.

Как объяснили власти городского поселения, мужчина неоднократно провоцировал замглавы. Более того, после случившегося чиновник обратился в полицию.

Новость дошла до главы Адыгеи Мурата Кумпилова, который назвал поведение чиновника непозволительным.

- Рекомендую главе администрации принять кадровое решение. Органы прокуратуры уже подключены к данному вопросу, — сказал Мурат Кумпилов.

И вот минули выходные, а место замглавы по вопросам ЖКХ и благоустройства поселка теперь вакантно.

А С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Ты меня довести хочешь?»: в Адыгее чиновник разбил нос попросившемуся на прием жителю

По словам пострадавшего мужчины, встретиться с замглавы поселка он пытался не раз, но все время получал отказ (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Как объяснили власти городского поселения, мужчина неоднократно провоцировал замглавы (подробнее)