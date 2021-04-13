Куда уйдет бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев

Мурад Мусаев Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Мурад Мусаев уже вторую неделю сидит без работы. После поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре чемпионата России он подал в отставку. Оно стало шестым для «Краснодара» в восьми матчах после зимней паузы.

Владелец клуба, Сергей Галицкий, принял отставку. Хоть не раз говорил о безмерном доверии специалисту, который вырос в академии клуба.

Мурад Мусаев был одним из самым молодых тренеров Российской Премьер-Лиги. В ноябре ему стукнуло 37 лет. Младше него в чемпионате России был только наставник «Спартака» Доменико Тедеско. В сентябре немцу исполнилось 35. Хотя средний возраст тренеров в РПЛ – 46 лет.

Мурад Мусаев Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Разница ощутима. По российским меркам, Мусаев и Тедеско только начали тренерскую карьеру. Таковы реалии. На профессиональном уровне оба коуча никогда не играли.

Мурад Мусаев стал тренером уже в 22 года. Будучи студентом, совмещал пары и занятия с резервом «Краснодар-2000» – клубом, который выступал во Втором дивизионе (сейчас это – Профессиональная футбольная лига).

В 2011-м, спустя шесть лет после первой тренировки, Мурад Мусаев попал в академию «Краснодара». Занимался с командами 1999 и 2000 годов рождения. Так формировал костяк для основного состава.

Матвей Сафонов, Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов – сейчас это звезды «Краснодара». Все они начинали карьеру под руководством Мурада Мусаева.

«КП» – Кубань» собрала варианты, где может оказаться бывший тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев

Мурад Мусаев Фото: пресс-служба ФК Краснодар

«Краснодар-2»

По данным «КП» – Кубань», сразу после увольнения наставнику предложили возглавить вторую команду «Краснодара». Сейчас ее тренирует Артем Куликов. После 36 туров «быки» идут на 15 позиции. Они всего на три балла опережают «Акрон», который держится в зоне вылета.

Мураду Мусаева предложили строить новую команду. Со следующего сезона она билась бы уже за место в четверке. Кажется, лучшего вызова для коуча не найти: вновь окунуться в футбольное подземелье и создать крепкий коллектив – это был бы идеальный камбэк.

Теперь слово за Мурадом Мусаевым. Коуч взял паузу до лета.

Мурад Мусаев Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Структура клуба

- Меня поблагодарили за работу, предложили остаться в клубе – если я хоть завтра захочу, мы можем рассмотреть несколько должностей, – сказал Мурад Мусаев в интервью Sports.ru сразу после увольнения.

По данным «КП» – Кубань», коуч мог занять пост спортивного директора. Однако Мурад Мусаев взял паузу в переговорах. Он хочет тренировать, но после перерыва. Он продлится минимум до лета.

По нашим данным, если наставник не найдет подходящую работу тренером, то вернется в клуб. О том, какой будет его роль в этом случае, пока неизвестно.

Мурад Мусаев Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Стажировки за рубежом

Мурад Мусаев обожает стажировки за рубежом. Об этом тренер не раз заявлял в интервью. Только в «Краснодар» идеи бывшего наставника не разделяли.

– Мурад Мусаев будет ругаться, но я расскажу одну историю. Он хотел поехать на стажировку к тренеру «Челси» Сарри, попросил меня об этой поездке. Я ответил: «Нет, этого не надо делать. Ты даже не думай об этом, это неправильно». Он обиделся. Нет, «обиделся» — неправильное слово. Он всё-таки взрослый мужик. Просто сказал: «Окей», – признавался Сергей Галицкий в интервью Youtube-каналу «Русские норм!».

Эта ситуация случилась еще в 2018 году, спустя полгода после того, как Мурад Мусаев стал главным тренером «Краснодара». Бизнесмен заявил, что ему нравятся идеи специалиста и попросил развивать их, а не искать новые.

Последние полгода показали, что идеи у Мурада Мусаева все же закончились. Команда никак не реагировала на болезненные поражения от «Спартака» и «Ахмата» и играла по инерции. Стажировка – отличный шанс для перезагрузки, которая так нужна Мураду Мусаеву.

Мурад Мусаев Фото: пресс-служба ФК Краснодар

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