На Кубани осудили владельца и лоцмана опрокинувшегося из-за перегруза катамарана «Атолл»

Катамаран "Атолл" вмещал не больше 11 человек, но в него загрузились 49 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Туапсе суд вынес приговор владельцу маломерного судна "Атолл" и - назовем его так - лоцману. Оба признаны виновными. Один - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, а второй - в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.

Напомним, трагический случай произошел в разгар летнего сезона 2019 года. 5 июля на пляже Джубги отдыхающие решили прогуляться по морю на катамаране. Эта услуга очень востребована на побережье и, собственно, никто не придает значения элементарным правилам безопасности. Да о них зачастую не помнят и сами организаторы прогулок.

Так вышло и в этот раз. На борту вместо положенных 11 человек оказались - аж! - 49. Почти в 4 раза больше допустимого количества. А в 17.50, отплыв на 300 метров от берега, судно перевернулось. Погибли две молодые женщины - 42 и 34 лет. И после трагедии у лоцмана хватило совести сбежать, но его потом задержали

Следствие потом выяснило, что катамаран еще и переделывали - с отрицательным результатом в итоге. Судно оказалось с несправным двигателем, потеряло запас плавучести и остойчивости, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Дмитрий Сребный, директор предприятия-изготовителя и разработчик проекта «Атолл», после трагедии рассказывал, что судно было построено в 2008 году, по проекту вместимость составляла 12 человек, включая членов экипажа, гарантия на него была шесть лет. То есть катамаран нужно было списать уже в 2014 году, а он продолжал плавать.

Такая вот грустная и, к сожалению, не единичная и, увы, не последняя история просто отдыха на море.

Что же в итоге? В итоге владелец судна получил три года колонии-поселения, а лоцман - четыре года условно. Да, они отсидят, конечно, но вот персональное кладбище из двух загубленных жизней навсегда останется с ними.

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