ЧП в Черном море: Капитана перевернувшегося катера около Джубги задержали

СЕГОДНЯ 00:46 2019-07-06T00:53:04+03:00

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Капитана катера, перевернувшегося около Джубги, поймали. Напомним, на борту находились 43 человека, 37 из них доставили на берег. В результате ЧП погибли две женщины, их личности сейчас устанавливают.

Владелец судна сбежать не успел, следователи сразу же увезли его для дачи показаний. Известно, что он приехал из Ставрополья. А вот мужчина, управлявший прогулочным судном, успел скрыться. Его объявили в розыск. Однако спустя 6 часов его нашли.

- Капитан перевернувшегося в Черном море катера задержан. Информация достоверна. Им оказался 56-летний мужчина из Приморско-Ахтарска, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Задержанного передали сотрудникам Южного следственного управления на транспорте СК России.

Причиной трагедии, по предварительным данным, мог стать банальный перегруз. На борту судна находились 43 пассажира, хотя должно было быть в три раза меньше. Как удалось узнать «КП» - Кубань», морские прогулки устраивали на катере «Атолл». Его вместимость - до 20 туристов. Морская прогулка пострадавшим пассажирам обошлась в 1000 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU