По 250 тысяч рублей за квадрат: цены на дома в Сочи взлетели выше, чем в Москве

Цены на курортное жилье бьют все рекорды
Вокруг Сочи - неподдельный ажиотаж. В ситуации, когда отечественные курорты остались чуть ли не единственной бюджетной альтернативой загранице, все стремятся укорениться в городе надолго. И лучше иметь здесь собственные квадратные метры, чтобы не переплачивать за аренду. А тут еще власти курорта объявили мораторий на многоэтажное строительство как минимум на два года, пока не будет написан новый генплан.
И самый чувствительный к любой панике - рынок - тут же уловил настроения россиян. Цены на недвижимость этой весной в Сочи взлетели до небывалых высот.
- Я проехалась по только одной улице в поселке Красная Поляна и чуть с ума не сошла от цен. Стоимость квадратного метра достигает 250 тысяч рублей за квадратный метр. Дома здесь стоят по 50 миллионов рублей. В ближайшем Подмосковье элитные дома продаются на порядок дешевле, - поделилась впечатлениями с "КП" - Кубань" сочинка Юлия. - Неужели их кто-то покупает?!
К слову, именно спрос рождает предложение. Поэтому недостатка в покупателях нет.
- Сейчас одна из самых успешных профессий в городе - это отнюдь не работник туриндустрии, - рассказывает "КП" - Кубань" дипломированный менеджер по туризму. Кризис Анастасия пережидает, работая стилистом в местной парикмахерской. - В курортных городах очень хорошо сейчас зарабатывают риэлторы.
Действительно, за длинным рублем сейчас в Сочи приезжают специалисты по продаже недвижимости из сибирских городов и весей.
- Одна моя знакомая приехала из Кемерово. Продала две квартиры клиентам и спокойно вернулась домой с годовым гонораром, - говорит Анастасия.
Спрос есть на любое жилье - от элитного, до бывших общежитий. Скупают квартиры в основном приезжие из Москвы, Питера и Сибири. Иногда сразу по нескольку квартир.
Пока неизвестно, когда рост цен на жилье здесь достигнет своего потолка. Вероятнее всего, до лета его не остановить.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
По 100 тысяч в день: в Сочи цены на квартиры растут «космическими» темпами
С такой же скоростью движется и спрос на курортное жилье (подробнее)
В Сочи ждут роста цен на жилье из-за моратория на строительство
Увеличиться стоимость квартир может уже осенью (подробнее)