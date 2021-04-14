По 250 тысяч рублей за квадрат: цены на дома в Сочи взлетели выше, чем в Москве

Цены на курортное жилье бьют все рекорды

Вокруг Сочи - неподдельный ажиотаж. В ситуации, когда отечественные курорты остались чуть ли не единственной бюджетной альтернативой загранице, все стремятся укорениться в городе надолго. И лучше иметь здесь собственные квадратные метры, чтобы не переплачивать за аренду. А тут еще власти курорта объявили мораторий на многоэтажное строительство как минимум на два года, пока не будет написан новый генплан.

И самый чувствительный к любой панике - рынок - тут же уловил настроения россиян. Цены на недвижимость этой весной в Сочи взлетели до небывалых высот.

- Я проехалась по только одной улице в поселке Красная Поляна и чуть с ума не сошла от цен. Стоимость квадратного метра достигает 250 тысяч рублей за квадратный метр. Дома здесь стоят по 50 миллионов рублей. В ближайшем Подмосковье элитные дома продаются на порядок дешевле, - поделилась впечатлениями с "КП" - Кубань" сочинка Юлия. - Неужели их кто-то покупает?!

К слову, именно спрос рождает предложение. Поэтому недостатка в покупателях нет.

- Сейчас одна из самых успешных профессий в городе - это отнюдь не работник туриндустрии, - рассказывает "КП" - Кубань" дипломированный менеджер по туризму. Кризис Анастасия пережидает, работая стилистом в местной парикмахерской. - В курортных городах очень хорошо сейчас зарабатывают риэлторы.

Действительно, за длинным рублем сейчас в Сочи приезжают специалисты по продаже недвижимости из сибирских городов и весей.

- Одна моя знакомая приехала из Кемерово. Продала две квартиры клиентам и спокойно вернулась домой с годовым гонораром, - говорит Анастасия.

Спрос есть на любое жилье - от элитного, до бывших общежитий. Скупают квартиры в основном приезжие из Москвы, Питера и Сибири. Иногда сразу по нескольку квартир.

Пока неизвестно, когда рост цен на жилье здесь достигнет своего потолка. Вероятнее всего, до лета его не остановить.

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