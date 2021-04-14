Не нужно много денег: краснодарец предложил простой способ, как разгрузить город от пробок

Пробок может стать меньше, если изменить разметку Фото: Архив "КП"

Глава Краснодара Евгений Первышов теперь в прямом эфире радио «КП». Он каждую среду ровно в 19:00 держит ответ перед местными жителями. В программе «Городская среда с Евгением Первышовым» отвечает на самые насущные вопросы. А их у жителей столицы Кубани много.

Мэр столицы Кубани Евгений Первышов на радио "КП"-Краснодар". Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В первом выпуске говорили много о пробках и строительстве новых парков. Например, слушатель радио «КП»-Краснодар» предложил легкий способ разгрузить город от пробок. И для этого не надо тратить много денег, достаточно… сменить разметку и поставить дорожные знаки.

- У нас в городе большие проблемы с дорожным движением. И их надо решать. Лично у меня есть масса идей, как решить проблему с выделенной полосой на улице Северной, как разгрузить пробку на Школьной, и как справиться с пробкой на Северных мостах, - сообщил краснодарец по имени Андрей в эфире радио «КП»-Краснодар». - Идей у меня много, но все упирается в департамент транспорта, который пишет в своих ответах о том, что что-то запланировано на 24-25 годы. Но к этому времени решать уже будет поздно. Поэтому я бы хотел предложить идеи, которые позволят уже сейчас изменить дорожную ситуацию в городе в лучшую сторону, при этом не нужно тратить многомиллиардные средства, а всего лишь изменить разметку и знаки.

Краснодарец предлагает запретить левый поворот с улицы Филатова на Школьную, и пустить транспорт в объезд, через улицу Северную, Восточно-Кругликовскую и далее на Школьную.

- А с Филатова на Школьную можно сделать поворот направо постоянно зеленый, и трафик будет все время в движении, - пояснил Андрей. - И да, запретить левый поворот с Северной на Школьную, и по той же схеме - через Тихорецкое кольцо.

Слушатель радио "КП"-Краснодар" нарисовал схему, которая по его мнению может убрать заторы на Северных мостах. И прислал ее в редакцию "КП".

- Мы всегда готовы выслушать горожан, идею Андрея обязательно изучим, и еще свяжемся с активным краснодарцем, - ответил на предложение горожанина мэр краевой столицы Евгений Первышов в эфире радио «КП»-Краснодар».

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