Муж убил жену в день рождения за отношения с его братом

Фото: Олег ЗОЛОТО.

Застолье, которое жительница Усть-Лабинского района готовила на свой день рождения, превратилось в поминки. Супруг узнал, что его жена изменила ему с братом и жестоко расквитался с изменницей.

Хотя 66-летний Алексей и его 64-летняя супруга Вера (имена здесь и далее изменены — Авт.) жили душа в душу много лет.

- Даже завидки брали, глядя на них. Идеальная семья, трудолюбивая, - говорят соседи. - Как вышли на пенсию, домом занялись, за огородом активно ухаживали. У них взрослые дети, которым Алексей и Вера старались помогать.

До трагедии окружающие неладного ничего не замечали. Пара не скандалила — даже намека не было на то, что идиллии больше нет.

8 апреля Вера должна была отметить свое 64-летие. На праздник женщина пригласила детей и родственников, с самого утра планировала готовить званный обед. Но вечером у женщины состоялся неприятный разговор с супругом. Мужчина пытался узнать, было ли когда-то предательство со стороны благоверной. Женщина уходила от ответа, называя подобные расспросы глупостью. Но Алексей не унимался, тогда Вера во всем и созналась.

Мимолетная связь всплыла спустя годы. Как выяснилось, в жизни у нее был короткий роман с другим мужчиной. Было это хоть и давно, однако это ужасно разозлило супруга. Но его рассудок помутнел, когда жена сказала, что любовником был его родной брат.

Не в силах стерпеть предательство со стороны любимой женщины, он жестоко расправился над ней.

- Мужчина до смерти избил свою супругу, удары наносил исключительно по лицу. Один из них и стал смертельным, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Поняв, что натворил, Алексей вышел на улицу и сел под навес, где когда-то по вечерам сидел с любимой женой. Что произошло дальше, выясняют правоохранители. Но ранним утром мужчину нашли мертвым.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. СУ СК по Краснодарскому краю проводит проверку.

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