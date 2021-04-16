«Городская среда с Евгением Первышовым»: видео эфира 14 апреля 2021

Городская среда с Евгением Первышовым на радио «КП»-Краснодар» Фото: Сергей НАДЕЖДИН

С 14 апреля и каждую среду ровно в 19:00 глава столицы Кубани в прямом эфире держит ответ перед жителями в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» (91:0 FM). Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

В первом выпуске говорили о дорогах, строительстве новых школ и детских садов, а также о качестве питьевой воды, новых трамвайных ветках и о том, будут ли сносить дома жителей Восточно-Кругликовской.

Слушайте программу «Городская среда с Евгением Первышовым» каждую среду на 91:0 FM в Краснодаре, задавайте вопросы по номеру (861)997-7-997. А также смотрите прямую трансляцию в нашем Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не нужно много денег: краснодарец предложил простой способ, как разгрузить город от пробок

В первом выпуске говорили много о пробках и строительстве новых парков. Например, слушатель радио «КП»-Краснодар» предложил легкий способ разгрузить город от пробок. И для этого не надо тратить много денег, достаточно… сменить разметку и поставить дорожные знаки (продолжение)