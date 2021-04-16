По улицам Сочи слонов водили

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В центре Сочи на проспект Пушкина вышли слоны. Животные направлялись на прогулку к морю из расположенного рядом Сочинского цирка.

Прохожие спешили запечатлеть экзотических животных. Но дрессировщики, которые их сопровождали, советовали все-таки не подходить к африканским гигантам слишком близко.

- Они легко могут хоботом «слизнуть» телефон, - предупреждали сотрудники цирка.

Животные выглядели очень бодрыми и ухоженными. Похоже, они понимали, что идут на пляж и предвкушали веселое купание. А еще слоны с удовольствием принимают солнечные ванные и поддерживают форму разминкой на гальке.

В рационе цирковых великанов арены: каши и молодой бамбук. На прогулку вышли молодые животные. Сотрудники цирка напомнили, что возраст слонов практически совпадает с возрастом людей. Есть такие слоны-ветераны цирка, которые еще выходят на арену в 84 года.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочинском цирке во время карантина слоны попали в неприятную историю. Они успели выступить всего два раза, и были отправлены на самоизоляцию вместе с артистами. Хотя, шоу планировали показывать на курорте около 1,5 месяцев.

В самоизоляцию отправилась и цирковая труппа, а это более чем четыре десятка людей. Основная масса артистов разлетелась по домам. В Сочи остались только дрессировщики и те, кто занимается непосредственным уходом за животными, включая ветеринарного врача.

На первый взгляд в жизни животных ничего не изменилось: кормление, солнечные ванны, выход на арену. Но чувствовалось, как не хватает слонихам праздника представлений, внимания зрителей и оваций.

Дрессировщики использовали свободное время с пользой: перебирали костюмы, реставрировали реквизит и оттачивали мастерство. А животные, как будто все понимали, и с грустью оглядывают пустой зал Сочинского цирка.

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