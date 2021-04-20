Суд снова арестовал пенсионера, оправданного в убийстве 8-летней девочки

Николая Мишина сначала оправдали и отпустили, а теперь снова посадили в СИЗО. Фото: пресс-служба Краснодарского краевого суда

Суд в Краснодарском крае принял решение арестовать 64-летнего Николая Мишина. В конце прошлого года присяжные единогласно оправдали его в убийстве 8-летней Софии Тутиной (имя изменено по требованию законодательства). Но приговор не успел вступить в законную силу. Дело об убийстве ребенка вновь отправили на пересмотр в Краснодарский краевой суд. Теперь дожидаться нового разбирательства пенсионер будет в СИЗО.

Ребенок исчез по дороге домой, найти ее тело помог как раз Николай Мишин

Напомним, София пропала 20 июня 2016 года. В тот день с самого утра девочка ушла с отчимом покататься на комбайне, но домой не вернулась. Спустя уже несколько часов полицейские, следователи и просто неравнодушные прочесали местность вдоль и поперек. Но ребенок бесследно исчез. А спустя 4 года на стенах домов начали появляться странные схемы. Расшифровав их, оперативники опешили - чертеж привел к могиле девочки. А почерковедческая экспертиза - как казалось, к убийце, Николаю Мишину.

Позже выяснилось, что он попался на уловке следователя, намеренно пустившего слух, что ребенка тогда в 2016 году загрызли собаки. Якобы тому есть объективное свидетельство. И тот, кто знает об этом, должен только сообщить, где находится тело. На эту приманку клюнул Мишин.

Поселок замер. А Мишин заговорил. В полиции он признался, что чертежи – его рук дело, а в июне 2016 года он забил Софу кувалдой. Она, с его слов, забегала к нему во двор несколько раз. Мешала. Безжизненное тельце, сначала говорил Мишин, он замотал в одеяло и положил в багажник своей «шестерки». Затем завел машину и вывез труп в Первомайский, где закопал в поле. После этого спокойно поехал на работу.

В суде Мишин от своих слов отказался и представил альтернативную версию произошедшего. Якобы схему захоронения Софии он нашел в доме умершего брата Владимира.

На следственном эксперименте Мишин подробно показывал, как и где убивал ребенка. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

- В той записке был полный сумбур, что-то говорилось об аварии, где была сбита девочка, - заявил Николай Мишин.

Он рисовал схемы, где лежит труп девочки. По почерку его и нашли. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Но ни записки, ни других подтверждений этой версии не было.

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